Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T14:13Z
https://ria.ru/20191118/1561068329.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/74273/36/742733626_0:130:3094:1870_1036x0_80_0_0_acc6c61b61ff35324500fae23ba49406.jpg
РИА Новости

Немецкие политики обсудили с Лавровым саммит в "нормандском формате"

14:12 18.11.2019 (обновлено: 14:13 18.11.2019)
2001
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург Маттиас Платцек, прибывший в Москву для участия в форуме "Потсдамские встречи", сообщил, что вместе с экс-главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предстоящий 9 декабря саммит "нормандской четверки" и ситуацию в НАТО.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. Позже проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
13:22
В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"
"Медленно, но верно климат (в российско-германских отношениях - ред.) улучшается. Это можно было почувствовать и в ходе беседы с Сергеем Лавровым... Мы обсудили абсолютно все, что сейчас интересно для обеих сторон. В особенности мы говорили о предстоящей встрече в нормандском формате", - сказал Платцек, выступая на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Платцек также сообщил, что немецкие политики обсудили с Лавровым недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти головного мозга" НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
13 ноября, 08:00
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
"Мы говорили про медицинское определение смерти головного мозга, что это на самом деле значит и какие последствия имеет смерть мозга. Например, в Германии после смерти мозга человек годится только в качестве донора органов, можно органы прямо сразу вынимать. Про это мы тоже успели пообщаться", - пошутил немецкий политик.
"В целом это была очень полезная встреча. Я очень рад, что мы смогли ее провести", - добавил немецкий политик.
В Москве 18-19 ноября проходят "Потсдамские встречи" под патронатом министров иностранных дел России и Германии. Мероприятие проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
1300025
Обсудить 1
Маттиас ПлатцекЗигмар ГабриэльСергей ЛавровМИД РФГерманияРоссияПолитика
Рекомендуем
Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас в ходе визита на Украину обсудит подготовку "нормандского саммита"
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Флаг России на горе Гасфорта в Севастополе
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех кораблей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
20:04В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния