Немецкие политики обсудили с Лавровым саммит в "нормандском формате"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург Бывший премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург Маттиас Платцек , прибывший в Москву для участия в форуме "Потсдамские встречи", сообщил, что вместе с экс-главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предстоящий 9 декабря саммит "нормандской четверки" и ситуацию в НАТО.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. Позже проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Медленно, но верно климат (в российско-германских отношениях - ред.) улучшается. Это можно было почувствовать и в ходе беседы с Сергеем Лавровым... Мы обсудили абсолютно все, что сейчас интересно для обеих сторон. В особенности мы говорили о предстоящей встрече в нормандском формате", - сказал Платцек, выступая на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе . С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Платцек также сообщил, что немецкие политики обсудили с Лавровым недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти головного мозга" НАТО.

"Мы говорили про медицинское определение смерти головного мозга, что это на самом деле значит и какие последствия имеет смерть мозга. Например, в Германии после смерти мозга человек годится только в качестве донора органов, можно органы прямо сразу вынимать. Про это мы тоже успели пообщаться", - пошутил немецкий политик.

"В целом это была очень полезная встреча. Я очень рад, что мы смогли ее провести", - добавил немецкий политик.