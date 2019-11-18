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Краснодарский край
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РИА Новости

На Кубани предложили обсудить меры безопасности образовательных учреждений

14:08 18.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо рассмотреть меры повышения безопасности в общеобразовательных учреждениях, заявил журналистам спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя происшествие в Амурском колледже.
"Необходимость принятия оперативных решений ни у кого не вызывает сомнения. Коллеги из обеих палат российского парламента выступили с инициативой проведения парламентских слушаний по данному резонансному вопросу", - заявил Бурлачко.
"В эти дни вся страна сопереживает пострадавшим в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска. Год назад подобная трагедия произошла у наших соседей в Керченском технологическом колледже в Крыму", - напомнил он.
Спикер заксобрания региона отметил, что вскоре после трагических событий в Керченском колледже, 26 октября 2018 года, на заседании конференции ЮРПА в Краснодаре по предложению крымской делегации первой была рассмотрена инициатива о повышении безопасности в общеобразовательных учреждениях. В документе был представлен обширный ряд мер, в частности, об охране социальных объектов силами Нацгвардии, принятии федерального закона о патриотическом воспитании, повышении возраста разрешения на владение оружием до 21 года и другие. "Думаю, пришло время вернуться к их обсуждению", - заключил спикер парламента.
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В колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Недавно стало известно, что летом скончалась после длительного лечения еще одна преподавательница колледжа, получившая ранения.
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Краснодарский крайСтрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФКраснодарский крайОбщество
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