На Кубани предложили обсудить меры безопасности образовательных учреждений

КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо рассмотреть меры повышения безопасности в общеобразовательных учреждениях, заявил журналистам спикер законодательного собрания Необходимо рассмотреть меры повышения безопасности в общеобразовательных учреждениях, заявил журналистам спикер законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя происшествие в Амурском колледже.

"Необходимость принятия оперативных решений ни у кого не вызывает сомнения. Коллеги из обеих палат российского парламента выступили с инициативой проведения парламентских слушаний по данному резонансному вопросу", - заявил Бурлачко.

"В эти дни вся страна сопереживает пострадавшим в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска. Год назад подобная трагедия произошла у наших соседей в Керченском технологическом колледже в Крыму", - напомнил он.

Спикер заксобрания региона отметил, что вскоре после трагических событий в Керченском колледже, 26 октября 2018 года, на заседании конференции ЮРПА в Краснодаре по предложению крымской делегации первой была рассмотрена инициатива о повышении безопасности в общеобразовательных учреждениях. В документе был представлен обширный ряд мер, в частности, об охране социальных объектов силами Нацгвардии, принятии федерального закона о патриотическом воспитании, повышении возраста разрешения на владение оружием до 21 года и другие. "Думаю, пришло время вернуться к их обсуждению", - заключил спикер парламента.

В колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.