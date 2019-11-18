Комитет Госдумы одобрил проект о распространении налога для самозанятых

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ, внесенный главой комитета Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым.

В состав участников эксперимента предлагается включить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Республику Башкортостан. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 21 ноября.

Как поясняли ранее разработчики, к участникам эксперимента будут отнесены регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения - создание стимулов для выхода людей "из тени", считают Макаров и Журавлев. Они обращают внимание, что по данным ФНС на 31 октября 2019 года было зарегистрировано 260 тысяч налогоплательщиков НПД, в том числе в Москве - 151,7 тысячи человек, Московской области - 55,7 тысячи, Калужской области - 5,9 тысячи, Татарстане - 46,6 тысячи.