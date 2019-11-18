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Теплоснабжение
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РИА Новости

Новочеркасской ГРЭС продлили статус "вынужденной" генерации

14:03 18.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная аркаТриумфальная арка в Новочерскасске
Триумфальная арка в Новочерскасске
CC BY-SA 3.0 / Зверев Василий Владимирович / Новочеркасск, северная триумфальная арка
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новочеркасская ГРЭС "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) в Ростовской области получила статус вынужденной генерации до конца 2025 года для надежного электроснабжения, что даёт убыточной станции повышенный тариф, следует из соответствующего распоряжения правительства РФ.
Такой статус вводится для дорогостоящей, но необходимой для энергосистемы или теплоснабжения генерации. Согласно последним законодательным изменениям, цену мощности для таких станций с 2022 по 2026 годы будет устанавливать правительство исходя из экономически обоснованных затрат с учетом прогнозной прибыли от продажи электроэнергии. При этом было снято ограничение на то, чтобы цена на мощность вынужденной генерации не превышала цену по итогам конкурентного отбора мощности или уровень цен предыдущего года.
Новочеркасская ГРЭС уже работает в вынужденном режиме, но статус для нее до этого распоряжения действовал до 2024 года включительно. По новому распоряжению в вынужденном режиме до конца 2025 года будут работать 1,9 ГВт. При этом должны вступить в силу схемы и программы развития Единой энергосистемы РФ, которые учитывают продолжение эксплуатации этой электростанции в 2025 году.
Также для надежного электроснабжения на 2025 год этот статус получили в РФ ещё 380,77 МВт мощностей. Кроме того, генерация на 466,2 МВт получила статус вынужденной, поскольку она необходима для теплоснабжения.
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Новочеркасская ГРЭС принадлежит компании ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг"). Станция расположена в Ростовской области, установленная мощность составляет 2,26 ГВт. В качестве основных видов топлива на электростанции используются уголь и природный газ. Резервное топливо – газ, мазут.
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