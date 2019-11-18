Подполковник полиции в уральском городе сбил женщину насмерть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Подполковник полиции в городе Кушва Свердловской области в понедельник сбил насмерть женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте, сообщил журналистам пресс-секретарь ГУМВД РФ по региону Валерий Горелых.
"Восемнадцатого ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием должностного лица ОВД города Кушва. Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля KIA, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова", - сказал пресс-секретарь полицейского главка.
По его словам, от полученных травм женщина, 1957 года рождения, погибла на месте. Водитель освидетельствован медицинскими работниками, в его крови алкоголь не обнаружен. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, отметил Горелых.
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