Подполковник полиции в уральском городе сбил женщину насмерть

"Восемнадцатого ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием должностного лица ОВД города Кушва. Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля KIA, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова", - сказал пресс-секретарь полицейского главка.