Новый премьер правительства Камчатки проведет первое заседание 21 ноября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя - РИА Новости. Роман Василевский, который ранее возглавлял Елизовский район, в понедельник вступил в должность председателя правительства – первого вице-губернатора Камчатского края и 21 ноября проведет первое заседание кабинета министров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

По его словам, ранее кандидатуру, предложенную губернатором, согласовали депутаты Законодательного собрания Камчатского края. Также они приняли поправки в Устав края, в соответствии с которыми в субъекте разделили должности губернатора и председателя правительства. До этого обе должности совмещал Владимир Илюхин

"Роману Сергеевичу предстоит решить много сложных задач, которые стоят сегодня перед Камчаткой в целом и перед правительством края в частности, – это выполнение показателей национальных проектов, завершение работы над бюджетом следующего года", – сказал губернатор на аппаратном совещании.