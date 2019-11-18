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Камчатский край
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РИА Новости

Новый премьер правительства Камчатки проведет первое заседание 21 ноября

13:54 18.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяРоман Василевский
Роман Василевский
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя - РИА Новости. Роман Василевский, который ранее возглавлял Елизовский район, в понедельник вступил в должность председателя правительства – первого вице-губернатора Камчатского края и 21 ноября проведет первое заседание кабинета министров, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, ранее кандидатуру, предложенную губернатором, согласовали депутаты Законодательного собрания Камчатского края. Также они приняли поправки в Устав края, в соответствии с которыми в субъекте разделили должности губернатора и председателя правительства. До этого обе должности совмещал Владимир Илюхин.
"Роману Сергеевичу предстоит решить много сложных задач, которые стоят сегодня перед Камчаткой в целом и перед правительством края в частности, – это выполнение показателей национальных проектов, завершение работы над бюджетом следующего года", – сказал губернатор на аппаратном совещании.
По информации пресс-службы, Роман Василевский родился в 1978 году, живет на Камчатке с 1985 года. Имеет два высших образования: экономист и менеджер по специальности "Государственное и муниципальное управление". С декабря 2015 года возглавлял Елизовский муниципальный район – самый крупный район Камчатского края.
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