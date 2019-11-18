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РИА Новости

Греф назвал недостатки законопроекта о защите и поощрении инвестиций

13:40 18.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
© РИА Новости / Владимир Песня
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АНОСИНО (Московская обл.), 18 ноя - РИА Новости. Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он, в том числе, имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект о СЗПК. Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса в отношении инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - это "индивидуальный проектный режим".
"В чем у нас ключевые опасения? Первое - конечно, очень много усилий надо еще приложить к тому, чтобы править юридическую технику. Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, который вводятся в этот законопроект, не очень четко описан, доселе не известен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать", - сказал глава крупнейшего банка РФ, выступая на парламентских слушаниях.
Также он считает, что в документе сильно ограничены виды источников финансирования проектов. "К сожалению, в понятии собственных средств очень сильно заужены те средства, которые определяются, собственно говоря, как вклады в уставный капитал или благотворительная помощь... Мы очень существенно сузим набор проектов, если мы оставим только существующие два инструмента, которые распознаются как собственные средства", - отметил глава Сбербанка. Кроме того, в его презентации указываются и другие связанные с законопроектом опасения.
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Так, документ внедряет дополнительный к уже существующему элемент контроля - финансово-инвестиционный аудит и "задает новые абстрактные критерии отбора и оценки проектов, что потенциально ограничивает конкуренцию и возможность реализации социально значимых проектов". Также, по мнению Грефа, текущая редакция законопроекта ограничивает использование не обозначенных в СЗПК форм государственной поддержки и, как результат, законность и применимость существующих специальных форм инвестирования.
Таким образом, в первую очередь необходимо сделать будущий закон более понятным. Однако, отмечает Греф, самое главное, что должен дать будущий закон - это транслировать уверенность потенциальным инвесторам. "Надо сделать такой закон, чтобы инвесторы пришли, как российские, так и иностранные, и захотели оставить деньги, были уверены в том, чтобы хотя бы в период окупаемости инвестиционной их не тронут. Конечно же, это касается административных, бюрократических процедур, которые иногда еще страшнее, чем финансовые ограничения", - заключил он.
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Госдума РФГерман ГрефЭкономика
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