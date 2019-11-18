Жители Якутска исполнят древний танец по случаю одобрения моста через Лену

Мэр Якутска о мосте через Лену: очень много эмоций Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, как в городе была воспринята информация по поводу будущего возведения моста через Лену. О том, что президент Владимир Путин фактически поддержал проект строительства моста в районе Якутска, сообщили СМИ.