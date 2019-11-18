Жители Якутска исполнят древний танец по случаю одобрения моста через Лену

ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Около тысячи жителей Якутска собрались в понедельник в спорткомплексе "Триумф", чтобы станцевать древний танец "осуохай" по случаю одобрения строительства моста через Лену, заявил РИА Новости пресс-секретарь мэра города Алексей Толстяков.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости заявлял, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года. В понедельник Николаев написал в Facebook, что федеральные власти одобрили строительство моста.
13:36Сказано в эфиреМэр Якутска о мосте через Лену: очень много эмоцийМэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, как в городе была воспринята информация по поводу будущего возведения моста через Лену. О том, что президент Владимир Путин фактически поддержал проект строительства моста в районе Якутска, сообщили СМИ.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева в понедельник на личной странице в Instagram призвала жителей города собраться в спорткомплексе "Триумф" и "независимо от национальности и вероисповедания присоединиться к древнему танцу,… объединить мысли ради осуществления мечты".
"Около тысячи жителей собрались в понедельник в спорткомплексе "Триумф", чтобы станцевать древний танец "осуохай" по случаю одобрения моста через Лену главой РФ Владимиром Путиным", - заявил Толстяков.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.