Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Ранее в интервью РИА Новости Николаев заявлял, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста.
"Недавно я имел возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве Ленского моста нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами", - написал Николаев в Facebook в понедельник.
"Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта", - добавил он.