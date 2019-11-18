Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

"Недавно я имел возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве Ленского моста нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами", - написал Николаев в Facebook в понедельник.