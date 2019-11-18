Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T19:32Z
https://ria.ru/20191118/1561064877.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156105/56/1561055663_0:77:942:607_1036x0_80_0_0_4260f0af97ba780cf47b09dd18798268.jpg
РИА Новости

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

13:31 18.11.2019 (обновлено: 19:32 18.11.2019)
38309
© РИА НовостиЗадержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
© РИА Новости
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Ранее Россия передала украинской стороне корабли, задержанные год назад за нарушение государственной границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение катеров и буксира никак не связана с международным трибуналом.

"Команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву", — написала Зеркаль в фейсбуке.

Российская сторона сообщала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
11:30
В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей

Провокация украинских ВМС

Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
Рыболовецкое судно Норд
14:01
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
15216263540
Обсудить 30
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЕлена ЗеркальВоенно-морские силы УкраиныМеждународный трибунал ООН по морскому правуМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто там что про "братский жест" в думе трындел?
18 ноября, 13:57
Петя Грин
138131004
Да фиолетово, это не юрисдикция данного суда и Россия выполнять его постановления не будет
18 ноября, 17:04
Сергей Смирнов
8620003
Рекомендуем
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Центральный офис Нафтогаз Украины
В Госдуме оценили предложение "Газпрома" по транзиту газа на Украину
Рыболовецкое судно Норд
В Крыму предложили Киеву вернуть "Норд" после передачи украинских кораблей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
"Смех и грех": депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей
Вывеска магазина по продаже алкоголя
Правительство прокомментировало идею о сокращении времени продажи алкоголя
Певица София Ротару. Архивное фото
Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России
Российский флаг
Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России
Истребитель Су-35
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Столкновения протестующих с полицией в Тбилиси
В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих
Депутат бундестага Александер Ной
Александер Ной: в Берлине до сих пор считают, что русские должны склониться
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния