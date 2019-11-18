Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль . Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках МеждународногоООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции

Ранее Россия передала украинской стороне корабли, задержанные год назад за нарушение государственной границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение катеров и буксира никак не связана с международным трибуналом.

"Команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву", — написала Зеркаль в фейсбуке.

Российская сторона сообщала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Провокация украинских ВМС

Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.