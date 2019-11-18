Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Ранее Россия передала украинской стороне корабли, задержанные год назад за нарушение государственной границы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение катеров и буксира никак не связана с международным трибуналом.
"Команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву", — написала Зеркаль в фейсбуке.
Российская сторона сообщала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Провокация украинских ВМС
Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.