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РИА Новости

Выставка в Варшаве расскажет об освобождении Восточной Европы от фашистов

13:30 18.11.2019 (обновлено: 14:07 18.11.2019)
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© РИА Новости / Петр БернштейнОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Город Белосток освобожден 27 июля 1944 года войсками 2-го Белорусского Фронта в ходе Белостокской операции. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Город Белосток освобожден 27 июля 1944 года войсками 2-го Белорусского Фронта в ходе Белостокской операции. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей
© РИА Новости / Петр Бернштейн
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченная к 75-летию освобождению Восточной Европы от фашистской оккупации, откроется в Российском центре науки и культуры в Варшаве 3 декабря, сообщает пресс-служба Российского исторического общества (РИО).
Посетители смогут узнать о том, какие потери понесла Красная армия при освобождении стран Восточной Европы, а также как советское командование оказывало гуманитарную помощь населению. В экспозиции будут представлены материалы фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, центрального архива Министерства обороны РФ, Архива внешней политики РФ.
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"Убежден, что память о подвиге советского солдата и его союзников – европейских патриотов и антифашистов, – призвана объединять и сплачивать наши народы. Солдаты Войска польского воевали плечом к плечу с бойцами Красной армии, освобождали свою родину от нацизма. Более 600 тысяч красноармейцев отдали жизни, сражаясь на польской земле. Ими и их боевыми товарищами были освобождены узники Освенцима, Майданека, Треблинки", – отметил председатель РИО Сергей Нарышкин.
Выставка в Варшаве станет частью серии передвижных экспозиций, подготовленных для показа в Болгарии, Швейцарии, Франции, США, Израиле, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, Словении, Норвегии и Австрии.
Организаторами проекта выступили Российское историческое общество и фонд "История Отечества" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоВторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинВаршава
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