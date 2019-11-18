Выставка в Варшаве расскажет об освобождении Восточной Европы от фашистов

Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Город Белосток освобожден 27 июля 1944 года войсками 2-го Белорусского Фронта в ходе Белостокской операции. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Выставка "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", приуроченная к 75-летию освобождению Восточной Европы от фашистской оккупации, откроется в Российском центре науки и культуры в Варшаве 3 декабря, сообщает пресс-служба Российского исторического общества (РИО).

Посетители смогут узнать о том, какие потери понесла Красная армия при освобождении стран Восточной Европы, а также как советское командование оказывало гуманитарную помощь населению. В экспозиции будут представлены материалы фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, центрального архива Министерства обороны РФ, Архива внешней политики РФ.

"Убежден, что память о подвиге советского солдата и его союзников – европейских патриотов и антифашистов, – призвана объединять и сплачивать наши народы. Солдаты Войска польского воевали плечом к плечу с бойцами Красной армии, освобождали свою родину от нацизма. Более 600 тысяч красноармейцев отдали жизни, сражаясь на польской земле. Ими и их боевыми товарищами были освобождены узники Освенцима, Майданека, Треблинки", – отметил председатель РИО Сергей Нарышкин.

Выставка в Варшаве станет частью серии передвижных экспозиций, подготовленных для показа в Болгарии, Швейцарии, Франции, США, Израиле, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, Словении, Норвегии и Австрии.