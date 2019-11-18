В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины.