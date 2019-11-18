Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T13:22Z
https://ria.ru/20191118/1561064422.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/90915/00/909150020_0:0:2896:1630_1036x0_80_0_0_d459a1bcbc551c870f8f12f7f614a156.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"

13:22 18.11.2019
4414
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Говорить о подписании каких-либо документов на саммите в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины.
Московский кремль
13:04
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
"Рано задавать такие вопросы", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о том, предполагается ли подписание документов на предстоящем саммите.
Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что встреча пройдет 9 декабря, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся "в стадии верстки".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
10:42
Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений
8211313
Обсудить 4
Дмитрий ПесковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины допустил пересмотр отдельных пунктов Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Немецкие политики обсудили с Лавровым саммит в "нормандском формате"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины: Киев не может строить планы, надеясь на "развал" России
Московский кремль
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Маас в ходе визита на Украину обсудит подготовку "нормандского саммита"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве допустили проведение голосования для переселенцев из Донбасса
Задержанные корабли ВМСУ буксируют из Керчи
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Стела на въезде в Белоруссию
В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Спецпосланник ООН сообщил об авиаударе по фабрике в Ливии
20:25Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в двух обстрелах
20:22В Тбилиси трех человек госпитализировали после разгона митинга
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
Лента новостейМолния