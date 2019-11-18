В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Говорить о подписании каких-либо документов на саммите в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже, пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины.
"Рано задавать такие вопросы", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о том, предполагается ли подписание документов на предстоящем саммите.
Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что встреча пройдет 9 декабря, и добавил, что все нюансы в данный момент находятся "в стадии верстки".
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.