Так говорит Соня. Умершая от рака девочка хотела, чтобы мир стал добрее

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Татьяна Кирсанова. Она призналась отцу, что не хочет умирать. Тот сказал: мы никуда тебя не отпустим. Но сдержать обещание, данное погибающей от онкологии дочери, не смог. Десятилетняя Соня Рыбина ушла из жизни в январе. А в марте осуществилась ее мечта — развернуть мир к полюсу добра, помогая простым людям.

Дома все проходит

"Как-то она пришла после уроков и пожаловалась, что в школе у нее болел живот, — вспоминает Алена, мама Сони. — Я спросила, как она себя чувствует сейчас, дочка сказала, что уже все прошло. На следующий день Софа сообщила, что во время занятий у нее болела спина. И опять успокоила меня, уверив, что дома у нее все проходит и ничего не болит. Уже потом, когда мы оказались у онколога, выяснилось, что у дочери саркома".

Рассказывая о Соне, Алена с трудом сдерживает слезы. "Нам сказали, что процент излечения от Сониного заболевания составляет 70 процентов. И у нас есть очень большой шанс попасть в них. Сразу обозначили, что лечиться нужно будет минимум год. Дочка так плакала сначала, но потом успокоилась и поняла: надо бороться. Год так год".

У Сони были длинные волосы, и после первого курса химиотерапии она больше всего переживала, что они начнут выпадать и придется ходить лысой. "Везет мальчишкам. Им и без волос можно, а нам как же? Меня же все будут путать с мальчиком". Чтобы поддержать дочь, мама пообещала, что из солидарности они с папой тоже побреются наголо.

"Я предложила: давай я постригу тебя, а ты меня, — возвращается в прошлое Алена. — Когда я закончила с Сониной стрижкой, поняла, что теперь моя очередь. Мне стало не по себе. Захотелось отказаться от этой затеи. Но Соня, мельком взглянув на себя в зеркало, сказала: "Теперь твоя очередь, мам". И женщина подставила голову под машинку. "Когда вышла в коридор, где висело зеркало, оцепенела, — признается Алена. — А Соня, выглянув из комнаты, весело заметила: "Фу, все в порядке. А то я думала, ты в обморок хлопнулась от такой красоты". И мы начали с ней так хохотать".

Надо было делать все

"Флешбэки бывают такие: идешь куда-то, потом — бац, задумался, забыл, куда шел, что планировал делать, — делится Артур, отец Сони. — Подумал и пошел дальше".

Папа говорит, что Соня была обычным ребенком. "Хорошим, очень умным. Я думаю, что если бы даже все хорошо было, мы бы все равно все не успели. Я все откладывал на потом: успеем, сходим в кино, сейчас денег нет или времени. Говорил, что всякую ерунду есть не будем, это, мол, вредно. А надо было — и ходить, и есть. Все надо было делать".

Артур вспоминает, что незадолго до ухода дочери они сходили вместе в кинотеатр, смотрели мультфильм про Человека-паука. "Я очень благодарен ей за то, что вытащила меня. Если бы я не пошел тогда, сейчас очень жалел бы".

"Как только нас отпускали из онкоцентра, мы катались на квадроциклах, летали на самолете, ездили на лошадях, — добавляет мать. — Каждый наш приезд домой был праздником. Как-то раз, оказавшись дома, я спросила ее: "Ну что, Соф, куда в этот раз поедем?" А она ответила: "Мам, давай просто дома побудем".

Соня мечтала побывать в "Диснейленде". Но она уже очень плохо себя чувствовала, и врачи запретили ей летать. В день рождения волонтеры одного из благотворительных фондов сделали ей сюрприз. Арендовали помещение, стилизованное под пиратский корабль, и устроили феерическое шоу.

С мыльными пузырями, огненным представлением и фейерверком. Хотя девочка была очень слаба и с трудом вставала с инвалидной коляски, она старалась участвовать во всех номерах, которые для нее приготовили. И, конечно, задувая свечи на именинном торте, как и все, загадала желание. Вот только сбыться ему было не суждено. Просто не хватило времени.

Мечта Сони Рыбиной

Воспитатель онкоцентра Людмила говорит, что часто спрашивает детей об их мечте. Особенно старших. Как правило, все мечтают об одном — справиться с болезнью. "А Сонина меня поразила. Она сказала, что хочет открыть приют для животных". По словам воспитателя, о другой мечте девочки, про которую потом стало известно миллионам людей, она узнала одной из первых.

"Как-то раз она сказала мне, что хорошо бы на остановках общественного транспорта были такие объявления с монетками. Для людей, которым не хватает на проезд. Они могли бы срывать эти денежки и ездить по городу. Я сказала, что это очень классная идея. А пришла она Соне, кстати, во сне", — рассказывает Людмила.

В онкоцентре вспоминают, что Соня сразу расположила к себе всех — и медперсонал, и пациентов. Своей открытостью, общительностью и желанием помочь. Даже в мелочах. Волонтеры говорят, что она всегда сама вызывалась посодействовать: как в подготовке мероприятий, так и в их проведении. "К примеру, первая выходила на призыв фокусника, который должен был что-то там поджигать. Даже если это была ее рука. Ничего не боялась".

Монетки добра

"Это делается не только для того, чтобы кто-то мог взять на проезд, — говорит волонтер, раскладывая по объявлениям монеты в два, пять и десять рублей. — Вот это желание быть полезной, помогать — в этом вся Соня, наверное, это результат воспитания в семье".

Говорят, она до последнего всем своим видом демонстрировала веру в то, что с ней все будет хорошо. Хотя, по словам отца, ей было очень грустно. Она не хотела уходить. К сожалению, спасти Соню не удалось. Десятилетней девочки не стало в начале 2019-го. Этой же весной в память о ней в Петербурге запустили акцию, призванную воплотить последнюю Сонину мечту в жизнь.

"Мы не представляли, что это выйдет за пределы нашей семьи и друзей, которые вызвались поддержать нас", — удивляется мама. Однако Сонина мечта перешагнула границы не только Питера, но и России. После публикации постов об идее умершей от рака девочки в соцсетях к акции с монетками присоединились больше 70 городов, в том числе на Украине и в Казахстане.