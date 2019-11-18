ГИБДД не планирует в ближайшее время изменять правила дорожного движения

"Мы говорили о том, что в правила дорожного движения мы вводим мораторий. Для того, чтобы сегодня вводить какие-то новеллы, необходимо это комплексно изучать. Есть специальная группа, которая рассматривает те или иные новшества, которые можно ввести. Но сегодня, в ближайшее время, вносить какие-то изменения в ПДД... постоянно запутывая водителей и участников дорожного движения, конечно же, не планируется", - сказал Черников.