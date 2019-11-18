ГИБДД не планирует в ближайшее время изменять правила дорожного движения

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. ГИБДД не планирует вводить в ближайшее время новшества в правила дорожного движения, сообщил в понедельник журналистам начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.
"Мы говорили о том, что в правила дорожного движения мы вводим мораторий. Для того, чтобы сегодня вводить какие-то новеллы, необходимо это комплексно изучать. Есть специальная группа, которая рассматривает те или иные новшества, которые можно ввести. Но сегодня, в ближайшее время, вносить какие-то изменения в ПДД... постоянно запутывая водителей и участников дорожного движения, конечно же, не планируется", - сказал Черников.
Ранее руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил РИА Новости, что ведомство ввело мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения, срок его действия юридически не закреплен. Он также уточнил, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только инициатив, поступающих от МВД.
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