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РИА Новости

Эрмитаж застраховал картину Боттичелли на три миллиона евро

13:53 18.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя— РИА Новости. Государственный Эрмитаж застраховал картину "Мадонна делла Лоджиа" Сандро Боттичелли, которая экспонируется в музее с воскресенья, на три миллиона евро, следует из материалов на сайте госзакупок.
"Исполнитель обязан оказать услуги организации страхования экспоната из собрания Галерей Уффици, направляемого в Государственный Эрмитаж на выставку "Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из Галерей Уффици, Флоренция": обеспечить оформление страхового полиса по формуле "от гвоздя до гвоздя" на условиях "все риски"… Общая страховая стоимость музейного предмета - 3 миллиона евро", — говорится в конкурсной документации по выбору страховщика.
Название страховой компании, которая определена путем закупки у единственного поставщика, в итоговом протоколе не указано. Страховое покрытие действует до 16 марта 2020 года и распространяется на период упаковки и распаковки картины, ее погрузки и разгрузки, а также транспортировки по всему маршруту следования, монтажа и демонтажа, временного хранения без доступа посетителей и собственно экспонирования.
Как ранее сообщал Эрмитаж, показ "Мадонны делла Лоджиа" является частью выставочного проекта, объединившего Европу от Флоренции до Владивостока. Выставки картины Сандро Боттичелли во Владивостоке и в Санкт-Петербурге стали центром культурных программ V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который завершился в субботу.
"Мадонна делла Лоджиа" – одна из ранних работ Боттичелли, датированных приблизительно 1466-1467 годами. "Это самый эмоциональный и интимный тип изображения Мадонны из всех существующих. В русской иконописи самым ярким примером такого изображения является знаменитая "Владимирская Богоматерь", — говорится в материалах на сайте Эрмитажа.
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