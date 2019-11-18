Эрмитаж застраховал картину Боттичелли на три миллиона евро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя— РИА Новости. Государственный Эрмитаж застраховал картину "Мадонна делла Лоджиа" Сандро Боттичелли, которая экспонируется в музее с воскресенья, на три миллиона евро, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Исполнитель обязан оказать услуги организации страхования экспоната из собрания Галерей Уффици, направляемого в Государственный Эрмитаж на выставку "Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из Галерей Уффици, Флоренция": обеспечить оформление страхового полиса по формуле "от гвоздя до гвоздя" на условиях "все риски"… Общая страховая стоимость музейного предмета - 3 миллиона евро", — говорится в конкурсной документации по выбору страховщика.

Название страховой компании, которая определена путем закупки у единственного поставщика, в итоговом протоколе не указано. Страховое покрытие действует до 16 марта 2020 года и распространяется на период упаковки и распаковки картины, ее погрузки и разгрузки, а также транспортировки по всему маршруту следования, монтажа и демонтажа, временного хранения без доступа посетителей и собственно экспонирования.

Как ранее сообщал Эрмитаж, показ "Мадонны делла Лоджиа" является частью выставочного проекта, объединившего Европу от Флоренции до Владивостока. Выставки картины Сандро Боттичелли во Владивостоке и в Санкт-Петербурге стали центром культурных программ V Восточного экономического форума и VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который завершился в субботу.