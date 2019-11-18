Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T13:16Z
https://ria.ru/20191118/1561063866.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/97320/93/973209339_0:178:3012:1872_1036x0_80_0_0_6b6dae2ecf112b5f3a6a05e958b6b3b3.jpg
РИА Новости

В Кремле сожалеют, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены

13:14 18.11.2019 (обновлено: 13:16 18.11.2019)
988
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Заграничный паспорт гражданина РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Переговоры о визовом режиме между Европейским Союзом и Россией заморожены с 2013 года и, к сожалению, пребывают в этом состоянии на сегодняшний день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз.
"До момента фактической заморозки отношений по линии Москва-Брюссель в 2013 году, собственно, переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе Российской Федерации эти взаимоотношения были заморожены. В этом состоянии они, к сожалению, пребывают и по сей день" - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле изменения в действующий визовый режим между ЕС и Россией.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
391338
Обсудить 3
Вопрос введения безвизового режима между РФ и ЕвросоюзомЕвросоюзДмитрий ПесковРоссияВ мире
Рекомендуем
Стела на въезде в Белоруссию
В Кремле оценили возможное упрощение визового режима между Белоруссией и ЕС
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве допустили проведение голосования для переселенцев из Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины: Киев не может строить планы, надеясь на "развал" России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям
Парламентские выборы в Белоруссии
ОБСЕ заявила о несоответствии выборов в Белоруссии международным стандартам
Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы подписания документов "нормандской четверкой"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"
Минск
Евросоюз решил упростить визовый режим с Белоруссией
Логотип телеканала RT
RT ждет объяснения причин отключения канала от вещания в Эквадоре
Дмитрий Песков
Песков: "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем
Национальная полиция Испании
В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу анклава Сеута
Офис компании Яндекс в Москве
В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния