В Кремле сожалеют, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены

"До момента фактической заморозки отношений по линии Москва-Брюссель в 2013 году, собственно, переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе Российской Федерации эти взаимоотношения были заморожены. В этом состоянии они, к сожалению, пребывают и по сей день" - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле изменения в действующий визовый режим между ЕС и Россией.

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ