В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Передача Передача Украине кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, никак не связана с международным трибуналом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , посоветовав обращаться за комментариями к российской таможне и ФСБ

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Ранее российская сторона извещала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"Нет, вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, какова причина решения передать корабли Украине и связано ли это с решением международного трибунала.

"Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации. Соответственно, этих занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда", - добавил представитель Кремля.