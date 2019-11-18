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РИА Новости

В Кремле прокомментировали передачу Украине кораблей

13:13 18.11.2019 (обновлено: 13:33 18.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина КейзоБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Передача Украине кораблей, задержанных год назад за нарушение российской границы, никак не связана с международным трибуналом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовав обращаться за комментариями к российской таможне и ФСБ.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом отмечалось, что трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Ранее российская сторона извещала, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
"Нет, вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом, никакой связи здесь нет и быть не может", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, какова причина решения передать корабли Украине и связано ли это с решением международного трибунала.
"Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации. Соответственно, этих занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда", - добавил представитель Кремля.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
11:30
В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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ФСБ РФДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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