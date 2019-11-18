В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу анклава Сеута

МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Грузовик с 52 африканскими мигрантами на полной скорости пересек границу Грузовик с 52 африканскими мигрантами на полной скорости пересек границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в ночь на понедельник.

"Автомобиль на полной скорости ворвался в зону контрольно-пропускного пункта; и как минимум четверым из 52 пассажиров понадобилось лечение в больнице", - говорится в сообщении полиции.

#ÚltimaHora 🔴 Una furgoneta con 52 inmigrantes subsaharianos logra atravesar la frontera de Ceuta lanzándose a toda velocidad contra la entrada del Tarajal. https://t.co/MdnHVjCNgv — EL MUNDO (@elmundoes) November 18, 2019

Как сообщается, в автомобиле находились 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних.

По данным агентства Europa Press , мигрантов смогли догнать только около пляжа Тарахаль в километре от контрольно-пропускного пункта. На место были направлены представители Красного Креста, чтобы оценить состояние мигрантов. Четверо пострадавших были направлены в больницу с растяжением связок на лодыжке и под коленом, болью в животе и рвотой. Всем была выдана сухая обувь и одежда.

Начиная с 2013 года автомобили "камикадзе" периодически используются для нелегального ввоза мигрантов в Сеуту.

Для Сеуты в силу ее географического положения миграционная проблема является одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой.