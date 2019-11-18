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РИА Новости

В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу анклава Сеута

13:11 18.11.2019
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© AFP 2019 / Javier SorianoНациональная полиция Испании
Национальная полиция Испании
© AFP 2019 / Javier Soriano
Национальная полиция Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Грузовик с 52 африканскими мигрантами на полной скорости пересек границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, сообщили в полиции.
Инцидент произошел в ночь на понедельник.
"Автомобиль на полной скорости ворвался в зону контрольно-пропускного пункта; и как минимум четверым из 52 пассажиров понадобилось лечение в больнице", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщается, в автомобиле находились 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних.
По данным агентства Europa Press, мигрантов смогли догнать только около пляжа Тарахаль в километре от контрольно-пропускного пункта. На место были направлены представители Красного Креста, чтобы оценить состояние мигрантов. Четверо пострадавших были направлены в больницу с растяжением связок на лодыжке и под коленом, болью в животе и рвотой. Всем была выдана сухая обувь и одежда.
Начиная с 2013 года автомобили "камикадзе" периодически используются для нелегального ввоза мигрантов в Сеуту.
Для Сеуты в силу ее географического положения миграционная проблема является одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой.
Мигранты из африканских стран регулярно пытаются перелезть через заборы, установленные на границе в анклавах Мелилья и Сеута. По данным МВД, до 12 сентября здесь незаконно пересекли границу более четырех тысяч человек (967 в Сеуте и 3 041 в Мелилье).
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Мадрид (город)МароккоИспанияВ мире
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