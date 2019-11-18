В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, белорусский лидер гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы "оно не отвечало интересам" республики.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике. При этом он возмутился, зачем нужен союз, если каждый год Минску "подсовывают новые условия". Из-за "громадья" нерешенных споров складывается впечатление, будто между сторонами возникла "напряженка", сказал Лукашенко.

Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.

Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции.