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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией

13:07 18.11.2019 (обновлено: 19:33 18.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Кремле обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Пескова, белорусский лидер гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы "оно не отвечало интересам" республики.
Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике. При этом он возмутился, зачем нужен союз, если каждый год Минску "подсовывают новые условия". Из-за "громадья" нерешенных споров складывается впечатление, будто между сторонами возникла "напряженка", сказал Лукашенко.
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Договор об интеграции

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Этим летом состоялись переговоры Лукашенко и Путина. Было решено разработать около 28 дорожных карт по интеграции в различных сферах, к середине 2020-го — унифицированное законодательство, а с 2021 года запустить на единых правилах нефтегазовый, промышленный, сельскохозяйственный и транспортный рынки.
Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительства Белоруссии и России к 1 декабря представят главам государств проекты отраслевых дорожных карт по развитию интеграции.
Восьмого декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.
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Александр ЛукашенкоСоюзное государствоДмитрий ПесковБелоруссияРоссияПолитика
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