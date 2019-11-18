В мэрии Бийска сообщили, с чем связаны обыски в здании администрации

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья, сообщило СУСК РФ по Алтайскому краю; в результате следственных действий никто не задержан, добавили в пресс-центре мэрии города.
Ранее сообщалось об обыске в мэрии Бийска, местные СМИ писали о задержании нескольких чиновников.
"Следователи совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ проводят обыски в зданиях администрации Бийска и по месту проживания должностных лиц. Обыски проводят в рамках расследования дела по фактам нарушений при вводе в эксплуатацию домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья", - говорится в релизе СУСК.
"Силовики забрали технику и документы в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: ул. Спекова 8, 8/1, 8/2. Никто из чиновников не задержан", - отмечают, в свою очередь, в мэрии.
Глава города Александр Студеникин выехал в Барнаул на рабочее совещание с участием членов правительства Алтайского края и ОНФ по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, добавили в пресс-службе мэрии.