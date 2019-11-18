В мэрии Бийска сообщили, с чем связаны обыски в здании администрации

"Следователи совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ проводят обыски в зданиях администрации Бийска и по месту проживания должностных лиц. Обыски проводят в рамках расследования дела по фактам нарушений при вводе в эксплуатацию домов, построенных по программе переселения из аварийного жилья", - говорится в релизе СУСК.