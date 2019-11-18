В Киеве допустили проведение голосования для переселенцев из Донбасса

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы, чтобы в выборах в Донбассе приняло участие все население региона, в том числе переселенцы, поэтому он допускает возможность проведения электронного или дистанционного голосования.
Ранее глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что на данный момент нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, для этого Верховная рада должна принять специальный закон.
"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, 2 миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - сказал Пристайко в интервью "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
По его словам, вопросом проведения выборов в Донбассе должна заниматься Центральная избирательная комиссия. "У нас есть Центризбирком. И эти люди вместо того, чтобы в десятый раз рассказывать нам, почему это невозможно, должны сказать: мы сели, поговорили, вот это можно сделать, это – сложнее, это – нельзя. Чтобы, в конце концов, мы вышли на честные и прозрачные выборы, максимально возможные в этой ситуации. Дальше ОБСЕ говорит: выборы отвечают или не отвечают ожиданиям людей, которые проголосовали", - добавил Пристайко.