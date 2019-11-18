День зимнего солнцестояния-2019: что нельзя делать в самый темный день

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В период зимнего солнцестояния, который придется в этом году на 22 декабря, день будет самым коротким, а ночь – длинной. Как надо провести этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности в предстоящем году, выяснило РИА Новости.

Астроном Обсерватории Парка Горького в Москве Александр Молоствов объясняет, что происходит во время зимнего солнцестояния: "Это такой момент, когда южное полушарие земли максимально повернуто к солнцу. В северном в тот момент зима – солнце достигает низшей точки над горизонтом. В 2019 году зимнее солнцестояние приходится на утро 22 декабря – примерно в семь часов".

Однако самый ранний закат наступит за несколько дней до зимнего солнцестояния, а поздний рассвет – после, уточняет Молоствов. "День будет смещаться. Это явление нашло отражение в поговорке – "день прирастает с вечера". Высота солнца примерно в течение недели не будет меняться". Ночь с 21-го на 22 декабря станет самой длинной: "К примеру, в Москве она составит 17,5 часов. По мере приближения весны день будет увеличиваться: если в декабре прирост составит меньше минуты, то в весенние месяцы – около пяти и больше".

По словам астронома, никаких последствий зимнее солнцестояние не несет: "Просто меняются сезоны. Когда солнце ниже всего, начинаются самые сильные морозы, что может, конечно, как-то сказаться на здоровье. В особом влиянии, которое наблюдается в этот день, по мнению астрологов, я очень сомневаюсь".

Однако у последних по этому поводу иное мнение. Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказала агентству, что с "самым темным днем в году" связано много древних традиций и ритуалов. Период, после которого продолжительность дня должна увеличиваться, считался очень важным. "Например, в тибетской астрологии этот день – большой праздник, потому что люди там, как правило, плохо переносят темноту. А когда Вселенная переключается с режима "тьма" на "свет", это вызывает большой приток оптимизма. В дохристианских странах зимнее солнцестояние считалось праздником – "Sol Invictus". В переводе означает "солнце непобедимое".

Астролог рекомендует провести 22 декабря на свежем воздухе: "Нужно обязательно выйти из дома – небо заряжает энергией". Кроме того, Безбородный советует получить как можно больше информации: "Этот день связан со знаниями и мудростью. Молодежь, которая, как правило, получает информацию из Сети, должна попытаться найти там что-то полезное для себя. Интеллектуалам необходимо провести время за научной литературой". Верующим астролог предлагает "усиленно молиться". Особенно важно, по мнению собеседника, не ссориться ни с кем, "иначе есть вероятность не прийти к примирению".