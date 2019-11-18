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РИА Новости

Глава ПНС Ливии заявил, что видит признаки окончания войны в стране

12:56 18.11.2019
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© Фото : Виталий Зайцев Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил РИА Новости, что видит признаки окончания войны в Ливии, призывает вернуться к политическому урегулированию.
"Появляются признаки окончания войны, в то время как наши силы продвигаются на поле боя", - заявил Сарадж.
Он добавил, что война закончится с поражением противника, чтобы ливийцы вернулись на путь урегулирования.
"Мы продолжаем придерживаться нашей инициативы по политическому решению, потому что мы понимаем, что нет военного решения кризиса", - добавил собеседник агентства.
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