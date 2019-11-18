Глава ПНС Ливии заявил, что видит признаки окончания войны в стране

КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Глава правительства национального согласия Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил РИА Новости, что видит признаки окончания войны в Ливии, призывает вернуться к политическому урегулированию.

"Появляются признаки окончания войны, в то время как наши силы продвигаются на поле боя", - заявил Сарадж.

Он добавил, что война закончится с поражением противника, чтобы ливийцы вернулись на путь урегулирования.