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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею сокращения времени продажи алкоголя

12:55 18.11.2019
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© Павел ЛисицынТорговля алкоголем
Торговля алкоголем
© Павел Лисицын
Торговля алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Идея сократить время продажи алкоголя по всей России на один час, до 22.00, сыграет на руку нелегальной рознице и только создаст лишние проблемы, прокомментировал РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил на федеральном уровне сократить время продажи алкоголя на один час - до 22.00, написала в понедельник газета "Известия". Сейчас в России разрешены продажи алкоголя с 8.00 до 23.00, однако отдельные регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. Например, в Санкт-Петербурге уже несколько лет в легальной рознице нельзя купить спиртное после 22.00.
"Это вызовет только праздник на улице нелегальной розницы. Когда решение приводит не к решению проблем, а к созданию целого комплекса новых проблем, вводить его не надо. Около 75% алкоголя продается с 18.00 до 23.00 - это пиковое время, когда люди завершают работу. И, если они не покупают легальный алкоголь, то покупают нелегальный. Или заранее покупают его много, что тоже не хорошо, он лежит тяжким бременем дома и вызывает определенные желания", - сказал Дробиз.
Как пояснил эксперт, подобные ограничительные меры вызывают рост числа так называемых "наливаек" - очень маленьких кафе и баров, торгующих алкоголем в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
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"Регионы начали ограничивать работу магазинов до 21.00. Что делает магазин: он продает алкоголь как легальный магазин до 21.00, а после 21.00 продолжает торговать, и наживается нелегальная розница. Магазины нашли легальную лазейку, превратились в так называемые "наливайки", - сказал он. Законопроект о запрете продажи спиртного в таких заведениях в жилых домах был принят в сентябре в первом чтении Госдумы. По словам Дробиза, четверть регионов, которая продает алкоголь до 23.00 практически не испытывает проблем с "наливайками".
При этом он отметил, что на производителях алкогольной продукции ограничение времени продаж спиртного не отразится.
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Вадим ДробизОбщероссийский народный фронтГосдума РФРоссияОбщество
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