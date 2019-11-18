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РИА Новости

Минкомсвязь поддержала идею снять запрет на рекламу российского вина в СМИ

12:54 18.11.2019 (обновлено: 13:25 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино в бокале
Вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Минкомсвязи поддерживают идею депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу российских вин в СМИ, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Волин.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что комитет нижней палаты по экономической политике предложил провести частичную либерализацию продвижения российского вина в средствах массовой информации, а также предоставить отечественной продукции лучшие полки в магазинах.
Автор материала уточнил, что речь идет о предложениях к законопроекту, который подготовили российские виноделы. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев назвал его революционным и выразил уверенность, что документ поможет развитию отрасли. Госдума рассмотрит его в первом чтении во вторник.
Сейчас реклама отечественного вина разрешена лишь частично, например в ночное время телевизионных и радиоэфиров, а также на профильных выставках.
Киселев рассказал о необходимых послаблениях для российских виноделов
00:36
Киселев рассказал о необходимых послаблениях для российских виноделов
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Алексей ВолинМинистерство связи и массовых коммуникаций РФГосдума РФРоссияОбщество
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Петя Грин
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