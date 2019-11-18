Минкомсвязь поддержала идею снять запрет на рекламу российского вина в СМИ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Минкомсвязи поддерживают идею депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу российских вин в СМИ, заявил РИА Новости замглавы ведомства Алексей Волин.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что комитет нижней палаты по экономической политике предложил провести частичную либерализацию продвижения российского вина в средствах массовой информации, а также предоставить отечественной продукции лучшие полки в магазинах.
Автор материала уточнил, что речь идет о предложениях к законопроекту, который подготовили российские виноделы. Генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев назвал его революционным и выразил уверенность, что документ поможет развитию отрасли. Госдума рассмотрит его в первом чтении во вторник.
Сейчас реклама отечественного вина разрешена лишь частично, например в ночное время телевизионных и радиоэфиров, а также на профильных выставках.