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РИА Новости

Четвертая Лизинговая конференция в Москве собрала более 500 участников

12:54 18.11.2019 (обновлено: 16:01 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧетвертая Лизинговая конференция "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки"
Четвертая Лизинговая конференция Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Четвертая Лизинговая конференция "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки", которая состоялась в конце прошлой недели на площадке мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" собрала более 500 участников, говорится в пресс-релизе компании Газпромбанк Лизинг.
Представители бизнес-сообщества, СМИ, экономисты, эксперты и финансисты, в т.ч. из Китая, Великобритании и США, собрались, чтобы обсудить успешные стратегии и финансовые модели российских компаний. Мероприятие прошло при поддержке Газпромбанка, страховой компании "СОГАЗ" и инвестиционной группы "ФИНАМ".

Ключевая тема

Ключевой темой Конференции стало рассмотрение технологических трендов будущего и цифровой трансформации, их влияние на стратегии корпораций и поиск новых рынков.
Так, по мнению экономиста Александра Аузана, успех российских компаний не только на национальном рынке, но и на мировом, возможен только при условии использования технологий в совокупности с культурным сдвигом самих бизнес-моделей компаний.
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В свою очередь, доктор наук из Великобритании Джон Эшкрофт рассказал об основных угрозах для бизнес- и финансовых целей компаний, которые не внедряют новые цифровые продукты в свои стратегии. В качестве примера был приведен кейс KODAK, который не смог интегрироваться в цифровую эру, а также AMAZON, APPLE и проч., напротив, создающие технологические тренды.

Вызовы цифровой эпохи

О вызовах наступившей трансформации в финансовом секторе рассказал Николай Набатчиков, управляющий директор по работе с банками и лизинговыми компаниями СОГАЗ. В своем выступлении он подчеркнул, что не стоит создавать новые продукты ради того, чтобы они просто были новыми. Главное в технологиях – понимать, насколько это нужно бизнесу и какова экономика продукта.
В рамках сессий конференции эксперты и представители бизнеса обсудили, как компании принимают решение в пользу различных финансовых инструментов, борются с рыночной неопределенностью, а также завоевывают новые сегменты рынка.
Генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров, чья компания предлагает смартфоны известных компаний в лизинг, поделился с аудиторией новым взглядом на покупку потребительской электроники. "Можно уже сегодня использовать любимые устройства за небольшую ежемесячную плату и менять их на новые ежегодно с экономией 40% за счет остаточной стоимости. Такая возможность делает лизинг идеальным продуктом", - подчеркнул в своем выступлении Гуров. По его сообщению, спрос на такую услугу растет, а в будущем через лизинг планируется реализовывать около 15-20% от всех розничных продаж.

"Текущее проникновение лизинга в различные области и сегменты экономики позволяет нам с уверенностью говорить о том, что это один из наиболее выгодных финансовых инструментов для обновления и модернизации основных фондов. Порядка 40% подвижного состава, около 25% автомобилей в таксомоторных парках и подавляющая доля в каршеринговых компаниях сегодня взяты в лизинг. В качестве трендов российского рынка лизинга можно выделить значительное увеличение доли автолизинга и господдержки, а также рост доли лизинга в ВВП, которая сегодня составляет 1,5%", - прокомментировал в своем выступлении Максим Агаджанов, генеральный директор Газпромбанк Лизинг.

В дискуссиях мероприятия приняли участие порядка 20 представителей бизнес и экономического сообщества, в том числе: Рубен Ениколопов, российский экономист, ректор РЭШ; Ярослав Кабаков, директор по стратегии ГК "ФИНАМ"; Артем Черников, финансовый директор Группы ERIELL; Олег Заньков, исполнительный директор CarPrice; Антон Захарченко, директор по стратегии облачного провайдера #CloudMTS; Янпинг Ши, доктор наук, профессор финансов (Китай); Алекс Косик, операционный директор Lipolysis, Inc. (США) и др.
© РИА Новости / Нина ЗотинаГенеральный директор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов во время 4-й Лизинговой конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки"
Генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов во время 4-й Лизинговой конференции Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки
© РИА Новости / Нина Зотина
Генеральный директор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов во время 4-й Лизинговой конференции "Стратегии лидеров. Борьба за новые рынки"
Особым интересом аудитория отметила выступление визионера и футуролога Владимира Пирожкова, представившего глобальные мега-тренды 2050. В финале мероприятия выступил ресторатор и основатель компании White Rabbit Family Борис Зарьков, который рассказал, что счастливый клиент сегодня является стратегией любой современной компании.
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