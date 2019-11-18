Защита главы Каталонии потребовала отменить суд по делу о неподчинении ЦИК

Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Защита председателя каталонского женералитета Защита председателя каталонского женералитета Кима Торры в ходе судебного заседания по делу о неподчинении ЦИК потребовала признать процесс недействительным и отменить суд.

Торре предъявлены обвинения в неподчинении за отказ снять сепаратистскую символику со зданий каталонского правительства, в том числе женералитета, по распоряжению Центральной избирательной комиссии накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля.

Адвокат Исабель Эльбаль заявила о нарушении права своего подзащитного на беспристрастность и потребовала признать процесс недействительным, а также поставила под сомнение беспристрастность судей, которые рассматривают это дело.

Она заявила, что два члена ЦИК, которые обвинили Торру в неподчинении, ранее "враждебно высказывались" о движении за независимость, она также обвинила судью, который проводил расследование, в "предвзятости". Эльбаль также заявила, что двое судей, которые рассматривают дело, ранее приняли к рассмотрению жалобу прокуратуры.

"Суд не должен продолжаться, поскольку была нарушена презумпция невиновности", - заявила она в ходе слушаний, которые транслирует телеканал 24 Horas

Прокуратура со своей стороны заявила, что изложенные в обвинительном заключении факты "представляют собой преступление неподчинения" и потребовала лишить Торру права занимать должности "на местном, автономном, государственном и европейском уровнях" в течение года и восьми месяцев и приговорить к штрафу в 30 тысяч евро.

Крайне правая партия VOX, выступающая на процессе в качестве еще одной стороны обвинения, считает, что действия Торры попадают под статьи о неподчинении и отказе в сотрудничестве, и потребовала лишить его права занимать выборные должности в течение двух лет и приговорить к штрафу в 72 тысячи евро. Адвокат Торры потребовала признать недействительным обвинительное заключение VOX в связи с пунктом об "отказе в сотрудничестве".

Суд принял решение отклонить все требования защиты, за исключением принятия к рассмотрению дополнительных документов.

Сам Торра отказался отвечать на вопросы прокуратуры и представителей партии VOX, заявив, что это "франкистская партия".

Слушания будут проходить в течение одного дня. Решение должно быть принято в ближайшие недели. В случае обвинительного приговора Торра сможет обжаловать вердикт в Верховном суде Испании