Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T15:29Z
https://ria.ru/20191118/1561062566.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156107/32/1561073224_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_8f5206f0779c83d0f7ce302c58ed2a87.jpg
РИА Новости

Защита главы Каталонии потребовала отменить суд по делу о неподчинении ЦИК

12:52 18.11.2019 (обновлено: 15:29 18.11.2019)
95
© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Защита председателя каталонского женералитета Кима Торры в ходе судебного заседания по делу о неподчинении ЦИК потребовала признать процесс недействительным и отменить суд.
Торре предъявлены обвинения в неподчинении за отказ снять сепаратистскую символику со зданий каталонского правительства, в том числе женералитета, по распоряжению Центральной избирательной комиссии накануне парламентских выборов, состоявшихся 28 апреля.
Адвокат Исабель Эльбаль заявила о нарушении права своего подзащитного на беспристрастность и потребовала признать процесс недействительным, а также поставила под сомнение беспристрастность судей, которые рассматривают это дело.
Она заявила, что два члена ЦИК, которые обвинили Торру в неподчинении, ранее "враждебно высказывались" о движении за независимость, она также обвинила судью, который проводил расследование, в "предвзятости". Эльбаль также заявила, что двое судей, которые рассматривают дело, ранее приняли к рассмотрению жалобу прокуратуры.
"Суд не должен продолжаться, поскольку была нарушена презумпция невиновности", - заявила она в ходе слушаний, которые транслирует телеканал 24 Horas.
Акция протеста в Барселоне
13 ноября, 13:41
В Испании разблокировали трассу, захваченную каталонскими радикалами
Прокуратура со своей стороны заявила, что изложенные в обвинительном заключении факты "представляют собой преступление неподчинения" и потребовала лишить Торру права занимать должности "на местном, автономном, государственном и европейском уровнях" в течение года и восьми месяцев и приговорить к штрафу в 30 тысяч евро.
Крайне правая партия VOX, выступающая на процессе в качестве еще одной стороны обвинения, считает, что действия Торры попадают под статьи о неподчинении и отказе в сотрудничестве, и потребовала лишить его права занимать выборные должности в течение двух лет и приговорить к штрафу в 72 тысячи евро. Адвокат Торры потребовала признать недействительным обвинительное заключение VOX в связи с пунктом об "отказе в сотрудничестве".
Суд принял решение отклонить все требования защиты, за исключением принятия к рассмотрению дополнительных документов.
Сам Торра отказался отвечать на вопросы прокуратуры и представителей партии VOX, заявив, что это "франкистская партия".
Слушания будут проходить в течение одного дня. Решение должно быть принято в ближайшие недели. В случае обвинительного приговора Торра сможет обжаловать вердикт в Верховном суде Испании.
Если Высший суд Каталонии признает Торру виновным и удовлетворит требование прокуратуры о лишении его права занимать выборные должности, а Верховный суд подтвердит это решение, то это грозит новым витком политического кризиса в автономном сообществе, который может завершиться проведением досрочных выборов.
Лидер крайне правой испанской партии Вокс Сантьяго Абаскаль
11 ноября, 13:27
Эксперт оценил итоги выборов в Испании
000000
Обсудить 0
Ким ТорраКаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Глава Каталонии отказался выполнять приказ ЦИК, назвав его незаконным
Кот Виктор
Хозяину толстого кота предложили вручить премию "Звезда Дальнего Востока"
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Испытания ракеты класса земля-земля Шахин - 1 в Пакистане
Пакистан успешно испытал ракету "Шахин-1"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"
Акция протеста у парламента Грузии. 18 ноября 2019
В Грузии не будут назначать внеочередные парламентские выборы
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил, что видит признаки окончания войны в стране
Изабель Юппер на Берлинале-2012
Изабель Юппер получит премию за вклад в кинематограф на фестивале в Индии
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. 1 мая 2019
Суд в Лондоне оставил Ассанжа под стражей
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Ливия продолжит контакты с Россией для реализации имеющихся договоренностей
Парламентские выборы в Белоруссии. 17 ноября 2019
Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на выборах в Белоруссии
Торговля алкоголем
Эксперт прокомментировал идею сокращения времени продажи алкоголя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17
Президент РФ В. Путин
Путин поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием
Госсекретарь США Майк Помпео
В МИД Китая ответили на обвинения Помпео в проведении кибератак против НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты в парламенте
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния