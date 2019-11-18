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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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РИА Новости

В Липецкой области ужесточили борьбу с незаконными мусорными свалками

12:50 18.11.2019
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© Fotolia / shoot4pleasure10Свалка
Свалка
© Fotolia / shoot4pleasure10
ЛИПЕЦК, 18 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области по поручению губернатора региона Игоря Артамонова ужесточили меры борьбы с несанкционированными свалками мусора, так за девять месяцев этого года ликвидировано 76 незаконно организованных полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В администрации уточнили, что очистка региона ведется в рамках нацпроекта "Экология" за счет средств областного бюджета. Наиболее масштабная очистка проведена в селе Чернава Измалковского района и деревне Бобыли Лебедянского района.

"На 2020 год запланирована рекультивация свалок в Хлевенском, Тербунском, Лебедянском районах. До 2024 года ликвидируют свалки в Грязинском, Чаплыгинском, Елецком и других районах, будет проведена рекультивация четырех свалок в Липецке, Данкове и Ельце, суммарная площадь которых превышает 57 гектаров", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

По его словам, задача властей - не допустить дальнейшего несанкционированного размещения ТКО на территории региона. Для этого планируется развивать систему раздельного накопления крупногабаритных отходов (КГО) – бункеры, обладающие большой вместимостью, которые позволят накапливать КГО в специализированных местах.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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