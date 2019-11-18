В Липецкой области ужесточили борьбу с незаконными мусорными свалками

"На 2020 год запланирована рекультивация свалок в Хлевенском, Тербунском, Лебедянском районах. До 2024 года ликвидируют свалки в Грязинском, Чаплыгинском, Елецком и других районах, будет проведена рекультивация четырех свалок в Липецке, Данкове и Ельце, суммарная площадь которых превышает 57 гектаров", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.