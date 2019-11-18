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РИА Новости

Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после сбоя

12:47 18.11.2019 (обновлено: 13:06 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкбанк "Открытие"
банк Открытие
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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банк "Открытие". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Банк "Открытие" восстановил работу мобильного приложения после недолгого сбоя, связанного с обновлением программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Сегодня в связи с обновлением программного обеспечения мобильного банка были ограничения в работе приложения. Сейчас мобильное приложение работает в штатном режиме", - говорится в комментарии.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали о трудностях при входе в приложение банка.
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