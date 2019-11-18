Путин поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием

"Конструкторское бюро "Вымпел" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения. Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в телеграмме.