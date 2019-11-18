Путин поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием, отметив вклад бюро в отечественную промышленность и науку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Конструкторское бюро "Вымпел" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере разработки и производства высокоточного авиационного вооружения. Многие поколения ваших предшественников своим добросовестным трудом внесли значимый вклад в развитие отечественной промышленности и науки, а также обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны", - говорится в телеграмме.
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Президент уверен, что приверженность профессиональным традициям, серьёзный кадровый потенциал, основательная производственная, испытательная база помогут рабочим эффективно решать ответственные задачи, выпускать конкурентоспособные образцы военной техники – как для Вооружённых сил России, так и для экспортных поставок.
Путин пожелал работникам успехов и всего наилучшего.