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РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

12:37 18.11.2019 (обновлено: 12:56 18.11.2019)
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© AP Photo / Kamran JebreiliЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Kamran Jebreili
Экс-президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на очередной допрос в Государственное бюро расследований, заявила в понедельник пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко, у него статус процессуальный статус свидетеля. Порошенко после нескольких допросов начал игнорировать вызовы на допрос в Госбюро расследований.
"На сегодня пятый президент Украины был в очередной раз вызван в Госбюро расследований для проведения допроса… на проведение допроса он не явился",- сообщила Иванова, трансляцию вел телеканал "Наш".
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По ее словам, допрос должен был пройти в рамках расследования дела, касающегося возможного злоупотребления властью Порошенко во время отмены им в 2016 году решения главы одной из местных государственных администраций в Николаевской области, касающегося перезачисления 1,5 тысячи гектаров земли к земле государственного запаса.
Иванова отметила, что Порошенко будет направлена повестка с вызовом на допрос повторно.
Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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