Изабель Юппер получит премию за вклад в кинематограф на фестивале в Индии

Она снялась в более чем 120 фильмах, получила большое количество кинопремий, включая два приза "лучшей актрисе" Каннского кинофестиваля (за фильмы "Виолетта Нозьер" (1978) и "Пианистка" (2001)). За картину "Она" (2016) была номинирована на "Оскар".