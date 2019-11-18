Изабель Юппер получит премию за вклад в кинематограф на фестивале в Индии

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Французская актриса Изабель Юппер получит премию за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности на международном кинофестивале в Индии, который пройдет с 20 по 28 ноября на Гоа, сообщает THR.
Она снялась в более чем 120 фильмах, получила большое количество кинопремий, включая два приза "лучшей актрисе" Каннского кинофестиваля (за фильмы "Виолетта Нозьер" (1978) и "Пианистка" (2001)). За картину "Она" (2016) была номинирована на "Оскар".
Лауреат премии за выдающиеся достижения на кинофестивале в Индии получает также 14 тысяч долларов. Актриса также проведет на форуме мастер-класс Actor’s Connect.
Всего на смотре будет показано 200 фильмов из 76 стран.
В этом году Россия выступит страной-партнером 50-го Индийского международного кинофестиваля (IFFI-50). На смотре покажут российские фильмы уходящего года.