Лауреатов премии имени историка Вайнштейна наградят в понедельник в Москве

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Международный благотворительный фонд горских евреев "СТМЭГИ" наградит в понедельник лауреатов премии имени историка и антрополога Сергея Вайнштейна за вклад в укрепление связей азербайджанского и еврейского народов, сообщили в фонде.

"Награждение этой премией — одно из важнейших событий в жизни горско-еврейской общины. В этом году ее вручат в пятый раз. Она посвящена 70-летию со дня рождения Сергея Вайнштейна, уроженца Баку, который сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России", - сказали в фонде.

Премия имени Сергея Вайнштейна основана в 2015 году "с целью поощрения усилий людей, внесших весомый вклад в культуру горско-еврейского народа". Церемония награждения состоится в Общинном центре горских евреев в Сокольниках. Среди приглашенных гостей бизнесмены и меценаты Год Нисанов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев, представители городских и федеральных властей, посольств Израиля и Азербайджана, Фонда имени Гейдара Алиева, раввины и лидеры еврейских организаций и общин.

Горские евреи - один из субэтносов еврейского народа, происходящий из иранских евреев, переселившихся на территорию Восточного Кавказа в раннем средневековье. Их исконная территория - юг Дагестана и север Азербайджана. "По культуре они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев, говорят на языке джуури, родственном современному фарси", - уточняют в фонде.

По информации фонда, сейчас большая часть горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их в сумме 20-30 тысяч. На севере Азербайджана в поселке Красная Слобода горские евреи до сих пор составляют большинство населения. Горско-еврейские общины также существуют в Баку, Дербенте, Махачкале, Пятигорске, Нальчике, Москве и Петербурге.

Фонд "СТМЭГИ" был создан в 2001 году группой бизнесменов и общественных деятелей во главе с Германом Захарьяевым. Фонд занимается поддержкой и популяризацией горско-еврейской культуры и языка, социальной поддержкой горско-еврейских общин в России, Азербайджане, Израиле и других странах, помощью в религиозных вопросах.