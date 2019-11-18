В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей

"К сожалению, случались и беспорядки в течение последних нескольких дней. Несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции. Его слова приводит информационный портал правительства Ирана.

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.

Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.