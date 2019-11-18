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РИА Новости

В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей

12:19 18.11.2019 (обновлено: 13:16 18.11.2019)
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© REUTERS / WANA/Nazanin TabatabaeeПротест в Тегеране
Протест в Тегеране
© REUTERS / WANA/Nazanin Tabatabaee
ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин, заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
"К сожалению, случались и беспорядки в течение последних нескольких дней. Несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал Рабии в ходе пресс-конференции. Его слова приводит информационный портал правительства Ирана.
В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.
В последнем случае, по словам Рабии, силовики подвергались нападению, в отдельных случаях использовалось холодное и огнестрельное оружие. Участники беспорядков нанесли ущерб отделениям банков, поджигали автозаправочные станции, магазины.
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Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом. Первые выплаты населению должны пройти в понедельник.
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Али РабииПротесты в ИранеИранВ мире
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