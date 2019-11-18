Подросток погиб при обрушении моста на юге Франции, сообщили СМИ

По данным издания, обрушение подвесного моста произошло около 08.00 (10.00 мск) в коммуне Мирепуа-сюр-Тарн. Как отмечает газета, на мост выехал грузовик весом более разрешенного лимита. В результате обрушения моста в реку Тарн упали грузовик и легковая машина, в которой находились взрослые и подросток. По информации газеты, подросток погиб. Также сообщается о нескольких пострадавших.