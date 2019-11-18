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РИА Новости

Подросток погиб при обрушении моста на юге Франции, сообщили СМИ

12:19 18.11.2019
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© AFP 2019 / Pascal PavaniСотрудники французской полиции в Тулузе
Сотрудники французской полиции в Тулузе
© AFP 2019 / Pascal Pavani
Сотрудники французской полиции в Тулузе. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток погиб в результате обрушения моста около Тулузы на юге Франции, есть раненые, сообщает газета Dépêche du Midi.
По данным издания, обрушение подвесного моста произошло около 08.00 (10.00 мск) в коммуне Мирепуа-сюр-Тарн. Как отмечает газета, на мост выехал грузовик весом более разрешенного лимита. В результате обрушения моста в реку Тарн упали грузовик и легковая машина, в которой находились взрослые и подросток. По информации газеты, подросток погиб. Также сообщается о нескольких пострадавших.
На месте работают около 70 спасателей и два вертолета, отмечает телеканал BFMTV.
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ФранцияТулузаВ мире
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