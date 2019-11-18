Красноярские медики впервые пересадили часть печени сына его матери

КРАСНОЯРСК, 18 ноя — РИА Новости. Медики Медики Красноярской краевой клинической больницы впервые произвели родственную трансплантацию печени, сообщает пресс-служба лечебного учреждения

"Донором для 53-летней женщины, погибающей от печеночной недостаточности, стал ее 29-летний сын", — говорится в релизе.

Врачи рассказали, что сначала у пациентки был аутоимунный гепатит, а после выявили билиарный цирроз. Без операции она прожила бы всего несколько месяцев.

В брюшную полость матери поместили консервированный трансплантат правой половины печени сына массой 760 граммов. Печень молодого человека теперь составляет около 40 процентов от прежней.

Операция прошла в конце сентября, однако рассказали о ней лишь сейчас. Врачи боролись за жизнь пациентки и переживали, приживется ли орган.