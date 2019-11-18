Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T12:16Z
https://ria.ru/20191118/1561061073.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/51/1560925119_0:145:3091:1884_1036x0_80_0_0_e4e92f7de93c1908aea280e7d56e050c.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием

12:16 18.11.2019
159
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием, отметив вклад бюро в укрепление обороноспособности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием со дня образования государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел". Основанное в 1949 году, предприятие прошло большой путь от опытного завода до ведущего конструкторского бюро по разработке и производству современных образцов высокоточного авиационного вооружения, внесло серьёзный вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
15 ноября, 14:25
Россия должна укреплять обороноспособность, заявил Нарышкин
Медведев отметил, что благодаря труду нескольких поколений, инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих, в бюро создавались комплексы бомбардировочного вооружения для самолётов, ракеты класса "воздух - воздух" и "земля - воздух", пусковые и катапультные устройства к ним, а также зенитные управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК.
Премьер подчеркнул, что "Вымпел" является одним из ведущих предприятий в отрасли, которое обладает большим техническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием и уникальной испытательной базой. Это позволяет ему успешно решать задачи любой сложности, обеспечивать российскую армию современным высокоточным ракетным вооружением, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.
"Главное – в конструкторском бюро работает высокопрофессиональный коллектив, который ответственно относится к своему делу и всегда добивается отличных результатов... Желаю всем работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, удачи, новых достижений. Счастья и благополучия вашим семьям", - добавил Медведев.
310003
Обсудить 0
Вымпел (конструкторское бюро)Дмитрий МедведевРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание министерства финансов РФ
Минфин допустил распространение норм закона о СЗПК на решения Центробанка
Президент РФ В. Путин
Путин поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием
Протест в Тегеране
В ходе беспорядков в Иране погибли несколько правоохранителей
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Сочи увеличили группировку сил для борьбы с лесным пожаром
Владимир Путин
Путин примет председателя правления "Русской платины" в понедельник
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали новые заявления Киева по Минским соглашениям
Офис компании Яндекс в Москве
В Кремле внимательно наблюдают за корпоративными изменениями в "Яндексе"
Флаг Великобритании
В РСПП прокомментировали предупреждение об усилении санкций после Brexit
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос готовит проект о защите предприятий в условиях западных санкций
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Владимир Лопухов
Умер старейший солист Мариинского театра
Дмитрий Медведев
Медведев назначил главу департамента промышленности и инфраструктуры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле воздержались от оценки выводов следственной комиссии по МН17
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Жители Перми отравились едой в двух городских кафе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины: Киев не может строить планы, надеясь на "развал" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния