Медведев поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием, отметив вклад бюро в укрепление обороноспособности России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 70-летием со дня образования государственного машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел". Основанное в 1949 году, предприятие прошло большой путь от опытного завода до ведущего конструкторского бюро по разработке и производству современных образцов высокоточного авиационного вооружения, внесло серьёзный вклад в укрепление обороноспособности страны", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что благодаря труду нескольких поколений, инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих, в бюро создавались комплексы бомбардировочного вооружения для самолётов, ракеты класса "воздух - воздух" и "земля - воздух", пусковые и катапультные устройства к ним, а также зенитные управляемые ракеты для сухопутных и морских ЗРК.

Премьер подчеркнул, что "Вымпел" является одним из ведущих предприятий в отрасли, которое обладает большим техническим и научным потенциалом, новейшим технологическим оборудованием и уникальной испытательной базой. Это позволяет ему успешно решать задачи любой сложности, обеспечивать российскую армию современным высокоточным ракетным вооружением, многие образцы которого не имеют аналогов в мире.