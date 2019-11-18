Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя — РИА Новости. В Южно-Сахалинске хирурги удалили 52-летнему мужчине опухоль на лице, которая весила полтора килограмма, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.
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Как рассказала собеседница агентства, местный житель Эрнест Пак перенес уже несколько операций по удалению гигантской опухоли, которая начала расти еще в юности. Очередная хирургическая процедура длилась 3,5 часа.
По словам представителя ведомства, это первый случай в практике сахалинских врачей, когда им пришлось удалять настолько большое новообразование, поэтому существовал риск кровопотери. Однако переливание не понадобилось.
После восстановления Паку проведут еще одну операцию: мужчине вырежут опухоль — уже меньшего размера — на подбородке.