Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма

Врач во время операции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 ноя — РИА Новости. В Южно-Сахалинске хирурги удалили 52-летнему мужчине опухоль на лице, которая весила полтора килограмма, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.

Как рассказала собеседница агентства, местный житель Эрнест Пак перенес уже несколько операций по удалению гигантской опухоли, которая начала расти еще в юности. Очередная хирургическая процедура длилась 3,5 часа.

По словам представителя ведомства, это первый случай в практике сахалинских врачей, когда им пришлось удалять настолько большое новообразование, поэтому существовал риск кровопотери. Однако переливание не понадобилось.