Минфин допустил распространение норм закона о СЗПК на решения Центробанка

"Что касается вопросов стабилизации в Банке России, мы не рассматривали в законопроекте такие положения. Мы говорили о стабилизации со стороны решений правительства РФ. Но думаю, в ходе рассмотрения в парламенте нам провести диалог с Центральным банком с тем, чтобы регуляторика, которой занимается Центральный банк, могла бы учитываться в ходе таких соглашений, особенно по тем проектам, которые осуществляют финансовые институты", - сказал Силуанов.