Минфин допустил распространение норм закона о СЗПК на решения Центробанка

АНОСИНО (Московская область), 18 ноя - РИА Новости. Мораторий на изменение условий ведения бизнеса в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) может касаться не только решений правительства, но и регуляторных норм ЦБ, особенно если речь идет о высокотехнологичных проектах, которые осуществляют финансовые институты, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по законопроекту о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений.
"Что касается вопросов стабилизации в Банке России, мы не рассматривали в законопроекте такие положения. Мы говорили о стабилизации со стороны решений правительства РФ. Но думаю, в ходе рассмотрения в парламенте нам провести диалог с Центральным банком с тем, чтобы регуляторика, которой занимается Центральный банк, могла бы учитываться в ходе таких соглашений, особенно по тем проектам, которые осуществляют финансовые институты", - сказал Силуанов.
Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект СЗПК. Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса в отношении инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - это индивидуальный проектный режим.
Однако речь в законопроекте идет только о фиксации регуляторных условий со стороны федеральных и региональных органов власти. В случае, если в течение действия соглашения, регулирование изменится и реализуемый в рамках СЗПК инвестпроект понесет потери, они будут компенсированы инвестору из бюджета.
В ходе слушаний глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что банки вкладывают большие средства в финансовые технологии, искусственный интеллект, передовое здравоохранение и образование. Он поинтересовался, будет ли распространяться будущий закон на решения Банка России, связанные с инвестициями финансовых институтов в разные передовые проекты.