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РИА Новости

В мэрии Ханты-Мансийска объяснили снос рухнувшего ледового городка

12:01 18.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНабережная реки Иртыш в районе Речного порта в Ханты-Мансийске
Набережная реки Иртыш в районе Речного порта в Ханты-Мансийске
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Набережная реки Иртыш в районе Речного порта в Ханты-Мансийске. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя - РИА Новости. Ледовый городок, который строится в Ханты-Мансийске, снесли из-за обнаруженных дефектов, подрядчик возведет его заново, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Видеозапись, запечатлевшая момент обрушения элементов ледового городка, расположенного в районе Самарово, появилась в понедельник в социальных сетях. На кадрах также видно, что рядом с падающими ледяными воротами находились люди. В администрации города объяснили: конструкцию снесли в целях безопасности, никто не пострадал.
"Подрядчик ведет работы по оформлению ледового городка в рамках муниципального контракта. Поскольку подрядчик увидел трещину в основании, он принял решение его, скажем так, "сложить" во избежание ЧП и заново возвести. На видео видно, что они подождали, когда люди пройдут, и только потом городок "сложили", - сказали в мэрии.
Работы по возведению ледяных фигур продолжатся, при этом контракт предусматривает, что все расходы по устранению дефектов подрядчик берет на себя, добавили в муниципалитете.
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Ханты-МансийскОбщество
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