В мэрии Ханты-Мансийска объяснили снос рухнувшего ледового городка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноя - РИА Новости. Ледовый городок, который строится в Ледовый городок, который строится в Ханты-Мансийске , снесли из-за обнаруженных дефектов, подрядчик возведет его заново, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Видеозапись, запечатлевшая момент обрушения элементов ледового городка, расположенного в районе Самарово, появилась в понедельник в социальных сетях. На кадрах также видно, что рядом с падающими ледяными воротами находились люди. В администрации города объяснили: конструкцию снесли в целях безопасности, никто не пострадал.

"Подрядчик ведет работы по оформлению ледового городка в рамках муниципального контракта. Поскольку подрядчик увидел трещину в основании, он принял решение его, скажем так, "сложить" во избежание ЧП и заново возвести. На видео видно, что они подождали, когда люди пройдут, и только потом городок "сложили", - сказали в мэрии.