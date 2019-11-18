Луценко: антикоррупционное бюро Украины "слило" США материалы дела Burisma

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) "сливало" материалы уголовных дел, в том числе дела компании Burisma, посольству США в Киеве.
"В рамках официального дела Службы безопасности Украины, согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производствах, включая Burisma", — заявил Луценко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое опубликовано в понедельник.
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По его словам, посольство США в Киеве хотело "установить тотальный контроль" над правоохранительной системой Украины. Луценко сказал, что дипломатическое ведомство уже контролировало деятельность НАБУ, при этом также хотело контролировать деятельность Генпрокуратуры.
Демократы в конгрессе США ранее начали процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
Трамп утверждает, что Байден в бытность вице-президентом США добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который был в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.