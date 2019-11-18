Луценко: антикоррупционное бюро Украины "слило" США материалы дела Burisma

По его словам, посольство США в Киеве хотело "установить тотальный контроль" над правоохранительной системой Украины. Луценко сказал, что дипломатическое ведомство уже контролировало деятельность НАБУ, при этом также хотело контролировать деятельность Генпрокуратуры.

Трамп утверждает, что Байден в бытность вице-президентом США добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который был в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.