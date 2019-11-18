Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-18T12:42Z
https://ria.ru/20191118/1561060436.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155551/43/1555514362_0:0:2590:1458_1036x0_80_0_0_f956f29c9025e84649f4e29f1e9bd06f.jpg
РИА Новости

Луценко: антикоррупционное бюро Украины "слило" США материалы дела Burisma

12:01 18.11.2019 (обновлено: 12:42 18.11.2019)
7761
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) "сливало" материалы уголовных дел, в том числе дела компании Burisma, посольству США в Киеве.
"В рамках официального дела Службы безопасности Украины, согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально сливают процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных производствах, включая Burisma", — заявил Луценко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое опубликовано в понедельник.
Президент США Дональд Трамп
4 ноября, 08:00
Импичмент Трампа может превратиться в "охоту на украинцев"
По его словам, посольство США в Киеве хотело "установить тотальный контроль" над правоохранительной системой Украины. Луценко сказал, что дипломатическое ведомство уже контролировало деятельность НАБУ, при этом также хотело контролировать деятельность Генпрокуратуры.
Демократы в конгрессе США ранее начали процедуру импичмента американского лидера Дональда Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
24 сентября, 09:47
Отцы и дети: как сын Джо Байдена становится козырем Трампа на выборах-2020
Трамп утверждает, что Байден в бытность вице-президентом США добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который был в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.
191033135
Обсудить 5
Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дональд ТрампСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа
Американские доллары
Стратегический ход: Россия распродает доллары из ФНБ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Денежные купюры Украины
Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Приму крейсер в подарок". Какие проблемы Киев создаст на Черном море
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
Кто падет первым — Тегеран или Вашингтон?
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий политик: в ФРГ до сих пор считают, что "русские должны склониться"
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
В Киеве рассказали, как проходит передача задержанных Россией кораблей
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:07Спикер парламента Грузии предложил оппозиции начать дебаты
20:05В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
20:04В Тульской области восемь человек пострадали в ДТП
19:59В Париже на торгах продали подростковую рукопись Шарлотты Бронте
19:58Минкомсвязь выделит около миллиарда рублей на отечественное ПО для ведомств
19:46Хуситов обвинили в захвате буксира с южнокорейской буровой установкой
19:45В "Нафтогазе" получили предложение "Газпрома" по транзиту
19:40В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
19:35В Боливии заявили о готовящемся покушении на временного президента
19:22Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы
19:21Трамп заявил о сердечной встрече с главой ФРС, которого он критиковал
19:19Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Ирак
19:16Суд утвердил решение о выплате Парком Горького компенсации упавшим с моста
19:13Эксперт прокомментировал протесты в Грузии
19:08Путин включил Бабича в состав рабочей группы Совета по нацпроектам
19:06Путин назначил главу комитета по проведению перекрестных годов с Киргизией
19:01В Ижевске два человека погибли при обрушении котлована на стройке
19:00Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта
18:59В Подмосковье замначальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве
18:58В МИД Белоруссии рассказали о соглашении о взаимном признании виз с Россией
Лента новостейМолния