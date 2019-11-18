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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-11-18T12:00Z
https://ria.ru/20191118/1561060343.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/03/1561060304_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_fb427a58756c2659d2be9670ee83e81e.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как позитивное мышление портит нам жизнь

12:00 18.11.2019
449
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как позитивное мышление портит нам жизнь
12:00
Визуализируй идеальное будущее, брось себе вызов, положительные мысли притягивают удачу — главные принципы позитивной психологии, у которой есть совсем не позитивная сторона. Запрет на негативные мысли ломает личность и жизнь человека. На чью сторону встать: оптимистов или пессимистов? Как "думать" правильно? Разбираем ошибки и заблуждения.
Позитивное мышление — психологическая концепция, охватившая весь мир. Коучи и тренеры предлагают относиться к любой трудной ситуации как к полезному опыту и возможности испытать себя. "Посмотри на это позитивно" — одна из худших фраз, которую может услышать человек в беде.
Какова цена улыбки? Почему всегда "мыслить позитивно" опасно? Нужно ли в таком случае полностью отказаться от позитивных мыслей и готовиться только к худшему?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, бизнес-тренером Александром Кичаевым и студенткой Надей Мельниковой, которая попала в ловушку позитивного мышления, разбираемся, как найти баланс и перенять лучшее у этой психологической концепции?
01:00 почему "быть на позитиве" и мечтать об успешности вредно для психики
02:55 откуда появился тренд на успешность и натянутую жизнерадостность
07:35 в чём кроется опасность позитивного мышления
08:10 позитивное мышление против негативного мышления. Что безопаснее для психики?
10:45 почему мы все — "середнячки"
12:10 действительно ли работает метод визуализации успеха
14:15 что мотивирует успешных людей добиваться своего (и это не позитивные мысли)
16:45 как найти баланс между оптимизмом и пессимизмом
19:45 стоит ли запретить себе положительные мысли
20:40 что полезного нужно перенять у концепции позитивного мышления
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкастНаталья Лосева
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