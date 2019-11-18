Визуализируй идеальное будущее, брось себе вызов, положительные мысли притягивают удачу — главные принципы позитивной психологии, у которой есть совсем не позитивная сторона. Запрет на негативные мысли ломает личность и жизнь человека. На чью сторону встать: оптимистов или пессимистов? Как "думать" правильно? Разбираем ошибки и заблуждения.

Подкаст «Страхи/Ошибки»: как позитивное мышление портит нам жизнь

Позитивное мышление — психологическая концепция, охватившая весь мир. Коучи и тренеры предлагают относиться к любой трудной ситуации как к полезному опыту и возможности испытать себя. "Посмотри на это позитивно" — одна из худших фраз, которую может услышать человек в беде.

Какова цена улыбки? Почему всегда "мыслить позитивно" опасно? Нужно ли в таком случае полностью отказаться от позитивных мыслей и готовиться только к худшему?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, бизнес-тренером Александром Кичаевым и студенткой Надей Мельниковой, которая попала в ловушку позитивного мышления, разбираемся, как найти баланс и перенять лучшее у этой психологической концепции?

01:00 почему "быть на позитиве" и мечтать об успешности вредно для психики

02:55 откуда появился тренд на успешность и натянутую жизнерадостность

07:35 в чём кроется опасность позитивного мышления

08:10 позитивное мышление против негативного мышления. Что безопаснее для психики?

10:45 почему мы все — "середнячки"

12:10 действительно ли работает метод визуализации успеха

14:15 что мотивирует успешных людей добиваться своего (и это не позитивные мысли)

16:45 как найти баланс между оптимизмом и пессимизмом

19:45 стоит ли запретить себе положительные мысли

20:40 что полезного нужно перенять у концепции позитивного мышления

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru