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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Тамбовской области

11:56 18.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Следствие выясняет причины аварии с маршрутным микроавтобусом в Тамбовской области, в которой пострадали семь человек, сообщает управление СК РФ по региону.
Микроавтобус "Газель" с 16 пассажирами из-за нарушения правил дорожного движения съехал в кювет и перевернулся в воскресенье вечером на трассе Тамбов – Сампур в Знаменском районе. Сначала сообщалось о трех пострадавших, потом главное управление МЧС по региону уточнило, что госпитализированы семь человек.
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"Инициировано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), повлекшего дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в Знаменском районе Тамбовской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 31-летний водитель микроавтобуса во время обгона не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира, в том числе и 15-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени и были доставлены в медицинские учреждения города Тамбова, другим пассажирам медицинская помощь оказана на месте аварии", - информирует следствие.
Инспектор ГИБДД
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Следственный комитет РФМЧС РФТамбовская областьРоссияПроисшествия
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