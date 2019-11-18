СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 18 ноя - РИА Новости. Следствие выясняет причины аварии с маршрутным микроавтобусом в Тамбовской области, в которой пострадали семь человек, сообщает управление СК РФ по региону.
Микроавтобус "Газель" с 16 пассажирами из-за нарушения правил дорожного движения съехал в кювет и перевернулся в воскресенье вечером на трассе Тамбов – Сампур в Знаменском районе. Сначала сообщалось о трех пострадавших, потом главное управление МЧС по региону уточнило, что госпитализированы семь человек.
"Инициировано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), повлекшего дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в Знаменском районе Тамбовской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 31-летний водитель микроавтобуса во время обгона не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира, в том числе и 15-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени и были доставлены в медицинские учреждения города Тамбова, другим пассажирам медицинская помощь оказана на месте аварии", - информирует следствие.