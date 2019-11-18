СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Тамбовской области

Микроавтобус "Газель" с 16 пассажирами из-за нарушения правил дорожного движения съехал в кювет и перевернулся в воскресенье вечером на трассе Тамбов – Сампур в Знаменском районе. Сначала сообщалось о трех пострадавших, потом главное управление МЧС по региону уточнило, что госпитализированы семь человек.