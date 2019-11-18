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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают текущие отношения с США

11:54 18.11.2019
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© Fotolia / denisismagilovФлаги России и США
Флаги России и США
© Fotolia / denisismagilov
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (85%) характеризуют нынешние отношения России и США в негативном ключе, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - говорится в материалах центра по итогам опроса. Указывается, что респонденты в основном характеризуют отношения как "напряженные" (52%), "прохладные" (20%) или "враждебные" (13%), и только 2% считают их дружественными, 1% - добрососедскими, а 7% - нормальными, спокойными.
Мнения о том, что стране следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности, придерживается более половины россиян (52%). Респонденты считают, что странам нужно активизировать культурные (47%), политические (45%) и экономические (42%) связи.
Реже всего участники опроса называли сотрудничество в сфере образования (39%), при этом 17% респондентов вообще считают, что сотрудничество с США в сфере образования нужно сократить.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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По сравнению с прошлым годом, доля россиян, считающих необходимым активизировать сотрудничество с США по всем сферам, понизилась.
Также 47% россиян считают, что отношения между двумя странами останутся без изменений, 19% думают, что отношения улучшатся. А 20% ответили, что отношения будут ухудшаться.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 октября. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Сергей Рябков
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1322201
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ВЦИОМРоссияСШАОбщество
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