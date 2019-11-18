Опрос показал, как россияне оценивают текущие отношения с США

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (85%) характеризуют нынешние отношения Подавляющее большинство россиян (85%) характеризуют нынешние отношения России США в негативном ключе, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - говорится в материалах центра по итогам опроса. Указывается, что респонденты в основном характеризуют отношения как "напряженные" (52%), "прохладные" (20%) или "враждебные" (13%), и только 2% считают их дружественными, 1% - добрососедскими, а 7% - нормальными, спокойными.

Мнения о том, что стране следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности, придерживается более половины россиян (52%). Респонденты считают, что странам нужно активизировать культурные (47%), политические (45%) и экономические (42%) связи.

Реже всего участники опроса называли сотрудничество в сфере образования (39%), при этом 17% респондентов вообще считают, что сотрудничество с США в сфере образования нужно сократить.

По сравнению с прошлым годом, доля россиян, считающих необходимым активизировать сотрудничество с США по всем сферам, понизилась.

Также 47% россиян считают, что отношения между двумя странами останутся без изменений, 19% думают, что отношения улучшатся. А 20% ответили, что отношения будут ухудшаться.