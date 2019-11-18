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РИА Новости

Роскосмос готовит проект о защите предприятий в условиях западных санкций

11:50 18.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскосмос готовит предложения в законодательство о защите интересов предприятий ракетно-космической промышленности от исков заказчиков за срывы сроков выполнения госконтрактов, если причиной послужили западные санкции, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Роскосмос готовит предложения в федеральное законодательство и нормативно-правовую базу для защиты интересов предприятий при исполнении контрактов в условиях сохраняющихся западных санкционных ограничений", - сказали в госкорпорации, комментируя иск Минобороны в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 2,1 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра "Прогресс".
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В Роскосмосе пояснили, что в федеральном законе номер 44 о контрактной системе в сфере закупок указаны обязанности госзаказчика, будь то Минобороны или Роскосмоса, предъявлять претензии финансового характера предприятиям в случае нарушения ими контрактных обязательств. "То есть это не право, а обязанность госзаказчика, установленная федеральным законодательством. При этом следует иметь в виду, что в большинстве случаев нарушения предприятиями сроков исполнения контрактов вызваны причинами, не зависящими от самих предприятий", - пояснили в госкорпорации.
К таким причинам в Роскосмосе отнесли санкционные ограничения на поставку электронно-компонентной базы космического назначения и необходимость ее замены на отечественную продукцию, требование импортозамещения в рамках соответствующего плана, утвержденного Роскосмосом для обеспечения технологической независимости отрасли, а также ряд иных причин.
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РКЦ "Прогресс"Юрий КоптевРоскосмосРоссияСШАОбщество
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