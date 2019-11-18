Роскосмос готовит проект о защите предприятий в условиях западных санкций

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роскосмос готовит предложения в законодательство о защите интересов предприятий ракетно-космической промышленности от исков заказчиков за срывы сроков выполнения госконтрактов, если причиной послужили западные санкции, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Роскосмос готовит предложения в федеральное законодательство и нормативно-правовую базу для защиты интересов предприятий при исполнении контрактов в условиях сохраняющихся западных санкционных ограничений", - сказали в госкорпорации, комментируя иск Минобороны в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать более 2,1 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра "Прогресс".
В Роскосмосе пояснили, что в федеральном законе номер 44 о контрактной системе в сфере закупок указаны обязанности госзаказчика, будь то Минобороны или Роскосмоса, предъявлять претензии финансового характера предприятиям в случае нарушения ими контрактных обязательств. "То есть это не право, а обязанность госзаказчика, установленная федеральным законодательством. При этом следует иметь в виду, что в большинстве случаев нарушения предприятиями сроков исполнения контрактов вызваны причинами, не зависящими от самих предприятий", - пояснили в госкорпорации.
К таким причинам в Роскосмосе отнесли санкционные ограничения на поставку электронно-компонентной базы космического назначения и необходимость ее замены на отечественную продукцию, требование импортозамещения в рамках соответствующего плана, утвержденного Роскосмосом для обеспечения технологической независимости отрасли, а также ряд иных причин.
Ранее сообщалось, что в российских спутниках используется до 80% комплектующих иностранного производства. После 2014 года США ввели еще более строгий запрет на поставку в Россию защищенной от радиации электроники категории space и military. Глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев в феврале 2019 года назвал санкции на поставку импортных комплектующих одной из проблем отечественной космонавтики.