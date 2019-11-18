Роскосмос готовит проект о защите предприятий в условиях западных санкций

К таким причинам в Роскосмосе отнесли санкционные ограничения на поставку электронно-компонентной базы космического назначения и необходимость ее замены на отечественную продукцию, требование импортозамещения в рамках соответствующего плана, утвержденного Роскосмосом для обеспечения технологической независимости отрасли, а также ряд иных причин.

Ранее сообщалось, что в российских спутниках используется до 80% комплектующих иностранного производства. После 2014 года США ввели еще более строгий запрет на поставку в Россию защищенной от радиации электроники категории space и military. Глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев в феврале 2019 года назвал санкции на поставку импортных комплектующих одной из проблем отечественной космонавтики.