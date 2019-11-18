В МИД не исключили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране

"Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительно повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы) вместе", - сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать последние события в Иране.