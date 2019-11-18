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РИА Новости

В МИД не исключили причастность внешних сил к беспорядкам в Иране

11:49 18.11.2019 (обновлено: 12:35 18.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗамир Кабулов
Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва не исключает, что к ухудшению ситуации в Иране могут быть причастны внешние силы, заявил в понедельник РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В ряде иранских городов в конце прошлой недели прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек.
"Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительно повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы) вместе", - сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать последние события в Иране.
При этом он отметил, что сообщений о том, что в результате уличных протестов могли пострадать россияне, не поступало.
"Таких сообщений не было, посольство, естественно, следит внимательно за событиями, но такой информации нам не поступало", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
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Протесты в ИранеЗамир КабуловМИД РФМоскваРоссияИранВ мире
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