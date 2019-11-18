В Москве в четверг ожидают аномально высокое атмосферное давление

"В четверг, 21 ноября, мы будем находиться вблизи центра антициклона. Атмосферное давление, по предварительным расчетам, на станции ВДНХ повысится до 771 миллиметра ртутного столба, а рекорд у нас был для этого дня 776 миллиметров ртутного столба", - сказала Позднякова.