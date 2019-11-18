В Москве в четверг ожидают аномально высокое атмосферное давление

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы, ожидается в Москве в четверг, оно приблизится к рекордным значениям для этого дня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптик сообщала РИА Новости, что ближе к концу недели в столицу придет по-декабрьски холодная погода и высокое атмосферное давление.
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"В четверг, 21 ноября, мы будем находиться вблизи центра антициклона. Атмосферное давление, по предварительным расчетам, на станции ВДНХ повысится до 771 миллиметра ртутного столба, а рекорд у нас был для этого дня 776 миллиметров ртутного столба", - сказала Позднякова.
Она напомнила, что норма атмосферного давления - 748 миллиметров ртутного столба.