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РИА Новости

В "Трезвой России" оценили идею сократить время продажи алкоголя

11:49 18.11.2019
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© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией
© Fotolia / Pavel Losevsky
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Общественное движение "Трезвая Россия" поддержало инициативу о сокращении времени продажи алкогольной продукции, сообщает телеканал "360".
"В долгосрочной перспективе это положительно скажется на здоровье граждан, на демографии и вообще в целом на улучшении криминогенной статистики", — рассказал глава проекта, член Общественной палаты Султан Хамзаев.
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Он привел статистические данные: каждое второе преступление, совершаемое молодыми людьми, связано с алкоголем. Хамзаев напомнил, что в некоторых субъектах России алкоголь нельзя купить после 22:00, и в этих регионах статистика по смертности, ДТП и травматизму по вине алкоголя лучше.
По мнению главы "Трезвой России", сокращение времени продажи алкоголя положительно скажется и на выручке магазинов.

"Международная практика показывает, что если более профессионально систематизировать время и место продажи алкоголя, на самом деле, розница не теряет, а приобретает финансово. От хаотичной торговли, когда это происходит в любое время и как попало, теряют сами магазины, потому что потребитель рассеивается", — добавил он.

Ранее Общероссийский народный фронт направил в правительство России инициативу по сокращению времени продажи алкоголя на час — до 22:00. Предложение направлено на достижение целей нацпроекта "Демография".
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Трезвая РоссияСултан ХамзаевЗдоровьеРоссияОбщество
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