В "Трезвой России" оценили идею сократить время продажи алкоголя

"Международная практика показывает, что если более профессионально систематизировать время и место продажи алкоголя, на самом деле, розница не теряет, а приобретает финансово. От хаотичной торговли, когда это происходит в любое время и как попало, теряют сами магазины, потому что потребитель рассеивается", — добавил он.