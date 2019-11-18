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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-18T12:40Z
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РИА Новости

Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии

11:42 18.11.2019 (обновлено: 12:40 18.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный конвой на севере Сирии
БЕРЛИН, 18 ноя – РИА Новости. Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
"Западная политика, политика правительства ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии. Запад несет часть вины за то, что Сирия была так разрушена, потому что ощутимо поддерживает исламистских террористов. Кроме того, партнеры в НАТО по-прежнему не дистанцировались от идеи свержения (президента Сирии Башара - Прим. ред.) Асада, желание смены режима все еще присутствует. Москва и Дамаск должны тщательно обдумать, хотят ли они допустить западное дестабилизирующее влияние в Сирии", - заявил Ной.
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Он добавил, что "в Берлине упускают из вида то, что интересы России не заключаются в том, чтобы Запад снова обозначил присутствие в Сирии". По словам политика, кооперация с Западом в вопросе о помощи в восстановлении Сирии может привести к "высокой цене вопроса".
Ной также призвал Запад снять санкции, введенные против Сирии, "если Запад хочет помочь".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Ранее глава Минобороны ФРГ и лидер крупнейшей партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит партнерам по НАТО создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под эгидой ООН. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что эта идея не получила общей поддержки в альянсе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает дипломатические усилия министра обороны по инициативе создания на севере Сирии международной зоны безопасности, заявил в конце октября официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.
Читайте полный текст интервью >>
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииАлександр НойМинобороны ГерманииГерманияСирия
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