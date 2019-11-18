Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии

БЕРЛИН, 18 ноя – РИА Новости. Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии , тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной

"Западная политика, политика правительства ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии. Запад несет часть вины за то, что Сирия была так разрушена, потому что ощутимо поддерживает исламистских террористов. Кроме того, партнеры в НАТО по-прежнему не дистанцировались от идеи свержения (президента Сирии Башара - Прим. ред.) Асада, желание смены режима все еще присутствует. Москва и Дамаск должны тщательно обдумать, хотят ли они допустить западное дестабилизирующее влияние в Сирии", - заявил Ной.

Он добавил, что "в Берлине упускают из вида то, что интересы России не заключаются в том, чтобы Запад снова обозначил присутствие в Сирии". По словам политика, кооперация с Западом в вопросе о помощи в восстановлении Сирии может привести к "высокой цене вопроса".

Ной также призвал Запад снять санкции, введенные против Сирии, "если Запад хочет помочь".

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.