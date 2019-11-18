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РИА Новости

В МИД Китая ответили на обвинения Помпео в проведении кибератак против НАТО

11:42 18.11.2019 (обновлено: 19:08 18.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя недавние заявления про Китай госсекретаря США Майка Помпео, заявил, что у американского политика "в сердце" все еще не закончилась холодная война.
Ранее Помпео обвинил Китай в проведении кибератак против НАТО и подрыве "безопасности коммуникаций" альянса. По его словам, именно по этой причине альянс должен изменяться и адаптироваться под новые угрозы.
"Я только хотел бы отметить, что холодная война закончилась уже 30 лет назад, но холодная война в сердце господина Помпео все еще не закончилась. Он не видит мирового развития, не слышит голос народов и не чувствует течения времени", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что Помпео в последнее время "повсеместно очерняет Китай", а его заявления полны предубеждения и невежества относительно истории и нынешней ситуации в Китае".
"Эта распространяемая клевета даже не заслуживает опровержения и развенчается сама по себе", - подчеркнул китайский дипломат.
Государственный секретарь США Майк Помпео
15 ноября, 21:55
Помпео обвинил Китай в подрыве коммуникаций НАТО
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Майк ПомпеоГэн ШуанНАТОМИД КНРКитайСШАВ мире
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