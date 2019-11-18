В МИД Китая ответили на обвинения Помпео в проведении кибератак против НАТО

"Я только хотел бы отметить, что холодная война закончилась уже 30 лет назад, но холодная война в сердце господина Помпео все еще не закончилась. Он не видит мирового развития, не слышит голос народов и не чувствует течения времени", - заявил на брифинге Гэн Шуан.